Estudiantes de Senegal se enfrentan a fuerzas de seguridad por las ayudas económicas

Enfrentamiento de estudiantes senegaleses con las fuerzas de seguridad por las ayudas económicas en Dakar

Los enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas de seguridad en la principal universidad de Senegal se intensificaron el miércoles, mientras los manifestantes exigían estipendios y otras ayudas económicas en medio de los continuos problemas fiscales del gobierno.

Las autoridades de la Universidad Cheikh Anta Diop, en el corazón de la capital, solicitaron ayuda a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad, mientras los estudiantes que lanzaban piedras se enfrentaban a las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos.

Los disturbios se producen en un momento en que el país de África Occidental se enfrenta a una grave tensión financiera y a una carga de la deuda que, según el Fondo Monetario Internacional, equivale al 132% de su producto interior bruto.

Pape Demba Niane, estudiante de tercer curso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, declaró que los estudiantes intentaban entablar debates cuando la policía entró en el campus.

"Tenemos miedo... Varios estudiantes están heridos y el servicio médico no puede hacer frente a la afluencia", declaró Niane a Reuters.

UNIVERSIDADES EN CAOS

Demba Ka, presidente de una de las asociaciones del campus, dijo que los estudiantes habían intentado celebrar manifestaciones pacíficas durante 13 meses sin conseguir la atención de las autoridades.

"Hicimos un llamado al presidente de la República y al primer ministro, que son conscientes de que el país es inestable y de que las universidades están revueltas", dijo, añadiendo que el Estado no escuchó sus demandas.

Ka afirmó que, en lugar de eso, el gobierno empeoró las cosas enviando agentes de policía al campus. La universidad es grande, con casi 90.000 estudiantes matriculados en 2024, según el sitio web de la escuela.

El primer ministro Ousmane Sonko, antiguo alumno de la universidad, se había comprometido a combatir el desempleo, la corrupción y el elitismo.

Sin embargo, desde que asumió el cargo en abril del año pasado, junto al presidente Bassirou Diomaye Faye, la administración se ha enfrentado a las críticas de los partidos de la oposición por su gestión de los crecientes retos sociales y económicos.

Una auditoría iniciada por la nueva administración reveló una carga de la deuda y un déficit presupuestario mayores de lo declarado, heredados del gobierno anterior.

Las conversaciones con el FMI sobre un nuevo programa financiero han avanzado lentamente y las autoridades se enfrentan a un descontento público creciente y a unas perspectivas fiscales difíciles.

(Redacción de Anait Miridzhanian, edición de Bate Felix y Frances Kerry)