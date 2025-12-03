Omar Ezequiel Villaruel, experto en la Reforma Laboral: "Milei quiere llevarnos a esto, como en China y la India".

Omar Ezequiel Villaruel, abogado experto en la Reforma Laboral, advirtió cuáles son las intenciones del presidente Javier Milei con su proyecto de la nueva Reforma Laboral. Además, adelantó que varios de estos puntos propuestos por el líder de La Libertad Avanza ya se llevan a cabo en países como China y la India, donde los resultados son sumamente preocupantes.

Uno de los puntos más controversiales de esta nueva reforma consiste en ampliar la actual jornada laboral de 8 horas a 12. "Las 8 horas son por una cuestión de salud mental y salud física del trabajador. Si fuera obligatorio, como puede llegar a pasar, imagínense los trabajadores que vamos a tener", anticipó.

En este sentido, subrayó: "¿Cuáles son los países que actualmente tienen jornadas de 12 horas laborales? Fijate, países a los que se quiere parecer Argentina. Milei quiere llevarnos a esto, como en China y la India, por ejemplo".

México, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón también son otros de los países en los que ya rige este sistema desde hace años, con trabajadores fuertemente precarizados y explotados.

Villaruel explicó que en el caso de Japón "la jornada estándar es de 8 horas, pero el fenómeno de la muerte por exceso de trabajo ha llevado a reformas" y que "aún así, hay algunos sectores donde se trabaja 12 horas por día".

"Las 12 horas solo están permitidas por excepción. En muchos países las leyes laborales establecen límites, pero no siempre cumplen con esa práctica", añadió el abogado.

Y observó que las consecuencias serían devastadoras: "Las jornadas extensas están asociadas a riesgo para la salud física y mental y a menor productividad a largo plazo. A esto nos llevaría una reforma laboral".

Por último, hizo un llamado a los legisladores para tomar noción de la gravedad de esta propuesta. "Hay que decir a los legisladores que van a estar en el Congreso después de las próximas elecciones: por favor, piensen bien su voto, no traicionen a la gente que trabaja".

Jornada laboral de 12 horas: los peligros para la salud

En países en los que ya se aplican estas jornadas laborales de 12 horas, quedaron demostrados los alarmantes efectos sobre la salud física y mental de los trabajadores.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaron que en 2016 hubo unas 745.000 muertes en el mundo (por enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares) asociadas a jornadas laborales de 55 horas o más por semana.

El exceso de horas de trabajo se relaciona también con un mayor riesgo de accidentes laborales, lesiones e incidentes de seguridad. Las jornadas extendidas también impactan negativamente la calidad de vida, ya reducen el tiempo para el descanso, para la familia, para el cuidado personal y para recuperarse física y mentalmente.

Si esta falta de recuperación se sostiene en el tiempo puede derivar en estrés crónico, problemas cognitivos y mentales, deterioro de la salud física e incluso una menor productividad laboral.