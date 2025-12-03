En un miércoles especial por las juras de los diputados electos el pasado 26 de octubre, las organizaciones de jubilados preparan su protesta semanal en las inmediaciones del parlamento, a la que esta vez se le sumará la participación del colectivo de personas con discapacidad. Horas antes de las protestas, el Congreso ya está vallado y se observa un desmedido operativo de las fuerzas de seguridad.

Desde el comienzo del gobierno de Milei, las organizaciones de jubilados marchan semana a semana ante un Congreso que respaldó el veto presidencial al discreto aumento de haberes. "El gobierno, fortalecido tras las elecciones, impulsa reformas que profundizan la precarización: Eliminación de convenios colectivos, reemplazo por contratos individuales y aumento de la edad jubilatoria (de 60 para las mujeres y 65 para los hombres, a 70 para todas las personas)", expresó en redes sociales Jubilados Insurgentes, una de las organizaciones que reclaman.

La presencia del colectivo de discapacidad, también atacado por el presidente Javier Milei y sus funcionarios, tiene que ver con una fecha especial: este 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. "Aplicación ya de la Ley de Emergencia en Discapacidad. ¡Les discas existimos, resistimos y luchamos por vidas vivibles!", expresó en redes la Asamblea Discas en Lucha, que integra el colectivo.

