Soledad Pastorutti es una de las artistas invitadas en el nuevo disco de Milo J.

El cantante Milo J sigue recibiendo buenas reseñas y críticas por su nuevo álbum “La vida era más corta”, donde apostó a una fusión de música urbana y folklore que rescata las raíces más profundas de nuestra cultura popular. En una entrevista, el joven intérprete reveló la recomendación que le brindó Soledad Pastorutti sobre “la vida de los artistas”.

Como se indicó, Milo J lanzó su último proyecto artístico ambicioso que lo confirma como una de las voces más originales de la nueva generación argentina. Este disco incluye colaboraciones con figuras históricas como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y la mencionada Sole. Además, brillan en su aporte Trueno, Cuti y Roberto Carabajal, Nicki Nicole y la famosa murga uruguaya Agarrate Catalina.

El joven, de apenas 18 años, acaba de agotar su primer show en el estadio Vélez para el 18 de diciembre y anunció una nueva fecha. De esta manera, logró batir un impresionante récord en la historia de la música argentina. Con este paso en su carrera, que llega luego del lanzamiento de "La vida era más corta", su nuevo disco, se convirtió en el artista más joven que se presentará en el Amalfitani.

Para anunciar esta segunda fecha en el estadio del barrio de Liniers, el cantante publicó un divertido video con estilo futbolero en el que anunció de manera paródica que habrá 152 artistas invitados, de los cuales “52 son famosos”, también un set de “511 canciones, 11 son éxitos y 7 están buenas”.

Milo J y Soledad Pastorutti, juntos en el ciclo Falklore!

El consejo especial que le dio Soledad Pastorutti a Milo J

“Importantísimo que a tan corta edad disfrutes de las cosas que haces, lo mínimo, la mayor boludez como tomar unos mates, porque esto se te va a pasar volando. Un año en la vida de un artista es como cinco de una persona normal”, es la frase que expresó Soledad y que reveló Milo J durante una entrevista radial. “Creo que ahora va cobrando sentido”, consideró el artista oriundo de Morón en Urbana Play.

También podemos señalar que la cantante de Arequito pone su voz en “Lucía”, una chacarera que gran potencia que está dentro del álbum de Milo J. Pero, también es parte de “Jangadero”, el tema que incluye la voz de Mercedes Sosa y cierra el destacado trabajo. "Ese tema lo grabé casi llorando", confesó Milo J en la nota mencionada con Matías Martin. "No me salía, me acerqué al micrófono y lo grabé más bajito".

“No soy muy de que me importe lo que digan. Es más que nada rendirle un buen respeto a Sosa y a la familia”, explicó Milo J y agregó: “Mercedes no puede más que crecer en los próximos años, y obligatoriamente. Lo necesita Argentina más que nunca”. “Mi generación tiene mucho para decir, y yo le tengo mucha esperanza”, cerró.