Lenovo lanzó su servicio de asistencia especial para gamers

Lenovo presentó Legion Ultimate Support, un servicio pensado específicamente para gamers que buscan optimizar el rendimiento de sus equipos y jugar sin interrupciones. La propuesta incluye asistencia especializada en español, atención personalizada y soporte en dispositivos Legion y LOQ.

03 de diciembre, 2025 | 18.41

Después de años de crecimiento en el ecosistema gaming, Lenovo suma un servicio exclusivo que apunta a acompañar a jugadores casuales y profesionales. A diferencia de los programas tradicionales, Legion Ultimate Support está atendido por gamers reales, capacitados para resolver problemas técnicos, ajustar configuraciones y ofrecer recomendaciones adaptadas a cada tipo de juego. La idea es simple: que detrás del soporte haya alguien que entienda las mismas dinámicas que la comunidad.

El servicio ya está disponible para notebooks, torres y la consola Legion Go, e incluso puede contratarse para equipos Legion o LOQ con menos de cinco años de antigüedad.

Qué ofrece Legion Ultimate Support

Lenovo planteó este servicio como una experiencia premium, enfocada en mejorar el rendimiento general del equipo y acompañar al usuario en cada etapa de la partida. Entre sus principales beneficios se destacan:

  • Asistencia 24/6 en español mediante teléfono, chat y ticket digital, atendida por especialistas en gaming.

  • Diagnóstico técnico avanzado para resolver fallas de hardware, software y actualizaciones.

  • Consejos personalizados para configuraciones, mejoras y ajustes de sistema.

  • Acompañamiento para setup de juegos, calibración gráfica y recomendaciones de rendimiento según cada caso.

  • Atención en domicilio, un diferencial poco común en servicios para gamers.

Desde la marca destacan que este servicio busca “elevar el rendimiento y la experiencia de juego”, según señaló Martín Sanchez, Regional Gaming Product Manager & Gaming Lead de Lenovo.

Disponibilidad en Argentina

Legion Ultimate Support ya está disponible en el país y forma parte de los dispositivos Legion y LOQ nuevos. Quienes tengan equipos de estas líneas con menos de cinco años también podrán contratarlo directamente a través de la tienda oficial de Lenovo.

