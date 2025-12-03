Lenovo lanzó su servicio de asistencia especial para gamers

Después de años de crecimiento en el ecosistema gaming, Lenovo suma un servicio exclusivo que apunta a acompañar a jugadores casuales y profesionales. A diferencia de los programas tradicionales, Legion Ultimate Support está atendido por gamers reales, capacitados para resolver problemas técnicos, ajustar configuraciones y ofrecer recomendaciones adaptadas a cada tipo de juego. La idea es simple: que detrás del soporte haya alguien que entienda las mismas dinámicas que la comunidad.

El servicio ya está disponible para notebooks, torres y la consola Legion Go, e incluso puede contratarse para equipos Legion o LOQ con menos de cinco años de antigüedad.

Qué ofrece Legion Ultimate Support

Lenovo planteó este servicio como una experiencia premium, enfocada en mejorar el rendimiento general del equipo y acompañar al usuario en cada etapa de la partida. Entre sus principales beneficios se destacan:

Asistencia 24/6 en español mediante teléfono, chat y ticket digital, atendida por especialistas en gaming.

Diagnóstico técnico avanzado para resolver fallas de hardware, software y actualizaciones.

Consejos personalizados para configuraciones , mejoras y ajustes de sistema.

Acompañamiento para setup de juegos , calibración gráfica y recomendaciones de rendimiento según cada caso.

Atención en domicilio, un diferencial poco común en servicios para gamers.

Desde la marca destacan que este servicio busca “elevar el rendimiento y la experiencia de juego”, según señaló Martín Sanchez, Regional Gaming Product Manager & Gaming Lead de Lenovo.

Disponibilidad en Argentina

Legion Ultimate Support ya está disponible en el país y forma parte de los dispositivos Legion y LOQ nuevos. Quienes tengan equipos de estas líneas con menos de cinco años también podrán contratarlo directamente a través de la tienda oficial de Lenovo.