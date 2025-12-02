Kicillof: "El pueblo argentino cree en la educación pública y la defiende"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le tomó juramento a la nueva directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi. En su discurso, el mandatario provincial defendió la educación pública, atacada por el gobierno de Javier Milei.

"No tengo ninguna duda de que la sociedad, el pueblo argentino, cree en la educación pública y la defiende", aseguró el gobernador bonaerense, antes de insistir en que la sociedad "que no está de acuerdo con esas barbaridades, con esos sinsentidos, con esas ideas extranjeras, totalmente ajenas a nuestra realidad y nuestra cultura".

Luego, Kicillof destacó el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que gobierna desde 2019. "Desde los 3 años hasta los 23 o 24 años podés ser contenido y acompañado para la educación pública y gratuita. Eso se llama movilidad ascendente, eso se llama igualdad de oportunidades, eso se llama trabajar para el pueblo", explicó. Y sumó: "La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes. el sistema educativo bonaerense tiene 5 millones de pibes y pibas que todos los días izan la bandera".

El gobernador profundizó sus críticas al abandono del Gobierno nacional a la educación pública. "En la Argentina de hoy, inaugurar una escuela es un acto heróico", opinó.

Quién es Flavia Terigi, la nueva directora de Cultura y Educación bonaerense

Durante el acto de juramento, Terigi fue profundamente elogiada por el titular del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Su carrera académica es destacable, según expone la página web de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), cuya rectoría deja para asumir en el gobierno de la Provincia: Terigi es licenciada en Ciencias de la Educación (UBA), magister en Ciencias Sociales con Orientación en Educación (Flacso). doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid). Además, es specialista en Educación Primaria y Tecnologías (Instituto Nacional de Formación Docente) y profesora para la Enseñanza Primaria.

Hasta hace poco, no solo ejerció como rectora de la UNGS, sino que también lo hizo como oprofesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. "Estudia el aprendizaje y sus condiciones, le preocupa comprender de qué manera las condiciones de escolarización se imbrican con los procesos cognoscitivos y las relaciones sociales en la posibilidad de que los alumnos y estudiantes se hagan partícipes de la producción cultural. Dirige proyectos de investigación y tesis enfocadas a formular el saber pedagógico que se produce en distintas experiencias (algunas macropolíticas, otras de escala intermedia, la mayoría escolares) en las que se pone en cuestión la monocronía que sostiene el diseño del sistema escolar", agregó la web de la UNGS.