El ramal B de la línea 148 de colectivos de la empresa El Nuevo Halcón S.A. extendió su servicio hasta Cruce Varela desde Barrio El Jalón, retomando el pequeño tramo de Av. Varela - Dardo Rocha - Av. 7 del B Acceso.

La compañía El Nuevo Halcón S.A. anunció la extensión del recorrido de la línea 148 de colectivos. La noticia fue muy celebrada por los usuarios del transporte público, dado que en el último tiempo la norma fue el recorte de ramales.

Los servicios de uno de sus ramales que unen la localidad bonaerense de Florencio Varela con Plaza Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, llegarán hasta el área limítrofe entre los partidos de Florencio Varela y Berazategui, popularmente conocido como "Cruce de Varela", en la zona sur del Conurbano.

¿Qué ramal de la línea 148 llegar hasta el Cruce de Varela?

La actualización de los servicios prestados por las unidades marcan una quiebre en el escenario de conflicto que había experimentado semanas atrás la compañía: un cese de tareas llevado a cabo por los choferes de colectivos ante el reclamo por la falta de acreditación de los salarios paralizó el normal funcionamiento.

"Lamentamos informar que desde las 00:00 hs de este viernes 7 de noviembre los conductores de Línea 148 no prestarán servicio por tiempo indeterminado", señaló la firma a través de un comunicado.

¿Qué recorrido hace la línea 148?