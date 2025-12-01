Trabajo articulado y récord de corredores en el Oca Trail 2025: así se vivió el evento más destacado del NEA

La segunda edición del Oca Trail 2025 reunió a más de 600 competidores durante el fin de semana en la Reserva de Biósfera Laguna Oca, consolidándose como uno de los eventos deportivos más convocantes de la región. La competencia, acompañada por el Gobierno de Formosa a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, confirmó el potencial del destino para recibir pruebas de alto nivel en un entorno natural único.

El encuentro incluyó distancias de 7K, 14K y 21K, además de un 1K participativo destinado a niñas y niños, lo que permitió una amplia participación de atletas y familias. El administrador del IAS, Edgar Pérez, destacó la masividad del evento y celebró que Formosa vuelva a posicionarse como sede de competencias de trail. También subrayó el trabajo articulado de organismos provinciales y de más de 15 equipos deportivos en la preparación del circuito, una tarea clave para garantizar la seguridad y la calidad de la experiencia.

Laguna Oca, reconocida por la Unesco como Reserva de Biósfera, ofreció un escenario privilegiado para el desarrollo de la carrera. Pérez remarcó el valor ambiental del área y la necesidad de continuar promoviendo actividades que permitan disfrutar el paisaje, a la vez que se refuerza su cuidado y preservación. En este sentido, destacó el impulso provincial para organizar eventos que además de convocar a atletas, posicionan al norte argentino como un territorio capaz de recibir competencias de primer nivel.

El rol del Gobierno en la preparación del evento

El evento deportivo se complementó con acciones de fortalecimiento turístico impulsadas por el Ministerio de Turismo de la provincia, que acompañó a prestadores locales durante toda la jornada. Equipos técnicos realizaron tareas de mantenimiento, reparación de cartelería e intervenciones en puntos clave del circuito, además de entregar artesanías formoseñas para promover la identidad cultural en los espacios visitados.

En paralelo, autoridades de la cartera realizaron una visita a la Granja Don Julián, emprendimiento integrado al circuito de turismo comunitario de la zona. Allí se mantuvo un espacio de diálogo con emprendedores locales, donde se intercambiaron propuestas y se planificaron acciones conjuntas de cara a la temporada de verano 2026. El objetivo: seguir consolidando un modelo turístico sostenible en destinos estratégicos como Laguna Oca.

Entre los testimonios que dejó la jornada se destacó el de Lisie Ojeda, una de las ganadoras de la prueba de 21K, quien valoró la calidad del circuito y el entorno natural pese a las altas temperaturas. Señaló que este tipo de competencias exige constancia y preparación, y alentó a más personas a participar en futuras ediciones. Para los organizadores, su experiencia refleja el espíritu del Oca Trail: un evento que combina deporte, naturaleza y comunidad, y que ya se afirma como una cita anual imprescindible en el calendario provincial.