Hasta cuándo llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo para hoy, lunes 1 de diciembre de 2025

Diciembre empezó con señales de estabilización después de un fin de semana marcado por tormentas y altas temperaturas en la provincia de Santa Fe. El pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que, para este lunes 1° de diciembre, Rosario experimentará una notable baja en la probabilidad de lluvias, con temperaturas moderadas; mientras que en la capital provincial persisten focos de lluvias matinales y vientos que pueden sentirse con fuerza.

Lejos de ser un “cambio definitivo”, este alivio meteorológico es la típica fase de transición: la atmósfera se recompone, pero todavía quedan variables -humedad residual, corrientes de viento- que pueden producir eventos localizados.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

El pronóstico para la ciudad de la bandera indica una máxima de 24° y mínima de 15° para el lunes 1. Las probabilidades de precipitación caen drásticamente: de un 40–70% el domingo, se pasa a 0–10% en la mañana y 0% en la noche, según el pronóstico del SMN.

En ese sentido, la ciudad tendrá una jornada con nubosidad variable y baja posibilidad de lluvia significativa. No obstante, siempre conviene vigilar actualizaciones del SMN, ya que los remanentes de humedad pueden volver a activar chaparrones aislados en la región pampeana.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

La capital provincial presenta un cuadro similar en cuanto a temperaturas -máxima esperada de 25° y mínima de 16°- pero con mayor probabilidad de lluvias matinales (10–40%) y descenso a 0% por la noche. Además, las ráfagas podrán estar en torno a 42–50 km/h en tramos del lunes, un factor a tener en cuenta.

Eso traduce un lunes con posibilidad de chaparrones localizados por la mañana, seguido de una tarde más estable pero ventosa. Las ráfagas pueden complicar elementos sueltos en la vía pública, cortes puntuales o dificultar el tránsito de automóviles y camiones livianos.

Pronóstico de Santa Fe.

Qué hacer este lunes: las recomendaciones del SMN para este lunes