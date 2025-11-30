El bloque de UP se juega a mantener la unidad y la condición de primera minoría

El martes a las 11 está convocada una decisiva reunión de bloque de diputados de Unión por la Patria donde quedará resuelta la conducción y, más trascendente, la composición definitiva de la bancada. Los diputados electos jurarán el miércoles y la expectativa está puesta en que el peronismo pueda conservar el estatus de primera minoría que le permite presidir comisiones, acceder a cargos parlamentarios y lugares en organismos como la AGN y el Consejo de la Magistratura. Más allá de algunas versiones surgidas en los últimos días, la posición mayoritaria sería sostener al santafesino Germán Martínez al frente del bloque y mantener la unidad como objetivo principal. Ante el reclamo de algunos gobernadores para ampliar la toma de decisiones, desde el PJ Nacional volvería la idea de armar una CAP en la que los gobernadores -o quienes ellos sugieran- tendrían un lugar destacado.

Fue muy comentado el tuit del diputado tucumano Pablo Yedlin desmintiendo una nota en la que se lo mencionaba como el candidato de los peronistas del interior para presidir el bloque, en un supuesto arrebato contra el manejo de La Cámpora y el cristinismo que, por cierto, cuentan la mayor cantidad de legisladores. Otros sectores internos son los que responden a Sergio Massa, a Axel Kicillof y a Juan Grabois, que asumirá como diputado. Si bien, como es casi lógico, existen en esos sectores grupos de diputados descontentos, la idea mayoritaria es no abrir una discusión de ese tenor en este momento y sostener a Martínez que, si tuvo un mérito, fue haber haber sostenido la unidad de la bancada en estos dos años de mucha presión. "Mantenernos como primera minoría en Diputados sería un éxito en este momento", argumentaban en la bancada con miras a los encuentros previstos para esta semana.

Eso dependerá de lo que finalmente determine el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien tiene poder de mando sobre cuatro diputados. Todos los movimientos y declaraciones de Jalil de esta semana, incluyendo su nuevo paso por la Casa Rosada, indicaron que su intención es abrir un nuevo bloque, problamente interactuando con la bancada Innovación Federal que conduce el salteño Gustavo Sáenz, tal como hará su amigo, el también peronista gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Sin embargo, Jalil todavía no hizo el anuncio y en UP entienden que es porque no la tiene tan fácil. En principio, porque la ex gobernadora, vicepresidenta del PJ y actual senadora Lucía Corpacci se mantiene cercana a la Cristina Kirchner y es una figura muy popular en su provincia. También la diputada a punto de terminar su mandato Silvana Ginocchio, pareja de Jalil, quien siempre se preocupó por sostener la unidad del peronismo y oponerse al gobierno de Javier Milei.

El Presidente celebró este sábado la suma de bancas de La Libertad Avanza, que llegó a 94 con las tres incorporaciones que realizó esta semana. Milei se las adjudicó en un tuit a la utilización de la boleta única de papel pero, en realidad, fueron adquisiciones que se concretaron después de los comicios, principalmente de fugados del PRO. Unión por la Patria se mantiene en 97 integrantes porque, luego de paso del tucumano Javier Noguera a la bancada de Jaldo, no se concretaron nuevas bajas. Los dos puntanos que responden a Alberto Rodríguez Saá, en principio, seguirían en el bloque. Lo mismo los siete que responden al gobernador de Santiago del Estero y senador electo, Gerardo Zamora. Pese a que Zamora y su compañera Elia Moreno armarán su propia bancada en la Cámara Alta -que podría funcionar en interbloque con la bancada Justicialista de José Mayans-, en Diputados no harán ningún movimiento y se mantendrán en UP.

Por eso, los cuatro diputados que responden a Jalil pueden definir la pulseada por la primera minoría. La Casa Rosada está muy interesada en alentar esa ruptura. Lo cierto es que hay una queja de los gobernadores que excede incluso al trabajo de los bloques, sino que llega hasta el peronismo nacional: la excesiva preeminencia del AMBA en la agenda y la pocas posibilidades de los distritos más chicos de hacer valer sus necesidades. "No podemos permitir que se vayan sin que sean protagonistas. Se tienen que empezar a escuchar voces distintas, acentos distintos", reclamó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien planteó sostener políticas no tan radicalizadas y miradas más amplias.

Las restricciones presupuestarias a las que obliga la motosierra de Milei golpearon más en las provincias sin asistencia que en las que gozaron de algún favor oficial como en los casos de Tucumán y Catamarca, donde Jaldo y Jalil ganaron los comicios de octubre con cierta amplitud. "También fue porque le facilitamos la unidad porque si armábamos una lista aparte tal vez perdían", marcaba un dirigente tucumano contrario a Jaldo. En la estrategia de contener a los enojados, volvió la idea de armar una comisión de acción política (CAP) en el PJ Nacional para incluir a los sectores que en su momento quedaron afuera de la lista encabezada por CFK. Entre ellos habría gobernadores -un caso sería Quintela-, para que esas voces del interior tengan un lugar institucional en el que expresarse. La duda es si no será demasiado tarde para contener salidas.

"Hay que pensar que si las provincias no pueden pagar los sueldos, mantener algo de obra pública y de margen para sostener alguna política social están muy complicadas, especialmente las del norte. Y para eso necesitan la asistencia de la Casa Rosada", comentaba un dirigente peronista del norte del país. Pero, en una mirada más amplia, admitía que los "provincialismos" a los que hoy parece inclinada la política argentina -con pequeños bloques legislativos que responden a una, dos o tres provincias- no es federalismo real, sino lo contrario: la admisión de que el poder central manda y que a cada gobernador sólo le queda ver cómo se acomoda mejor a esa situación. La fórmula pasaría por dejarle a los mandatarios provinciales un margen de discreción para negociar con el Ejecutivo, sin que el peronismo pierda su perfil de ser la fuerza opositora más nítida al modelo libertario. Cómo conseguir esa alquimia será lo que tratarán de resolver en las próximas horas.