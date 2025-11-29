Tiene solo 2 habitantes y queda a 520 km de Buenos Aires: el pueblo fantasma ideal para una escapada.

Existe un pueblo a 520 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires que tiene tan solo 2 habitantes y es ideal para conocer en una escapada de verano. Si estás buscando destinos rurales para conocer, que estén alejados del turismo y sean lugares para relajarse, este es ideal.

Se trata de Lumb, una pequeña localidad del partido de Necochea que al día de hoy tiene apenas dos habitantes. Aunque en el pasado llegó a ser un pueblo más transitado, con escuelas, comercios, clubes sociales y una calera que sostenía su economía, hoy es un rincón silencioso de Buenos Aires que casi nadie conoce.

La historia de Lumb, el pueblo pequeño de Necochea

Lumb nació a comienzos del siglo XX y se llama así por Edward Lumb, un empresario vinculado a la expansión ferroviaria del Ferrocarril del Sud. La estación local se inauguró en 1908 y fue un motor para el pueblo.

En esos primeros años, el proyecto incluía plazas, iglesia, edificios públicos, espacios comunitarios y cientos de lotes. La urbanización avanzó y para la década de 1920, Lumb ya era una comunidad en crecimiento.

Tenía dos escuelas que superaban los 70 alumnos, servicio de correo y telégrafo, un destacamento policial y varios comercios que atendían a las familias rurales de la zona. En los años 40, la actividad se intensificó todavía más con el movimiento agrícola-ganadero, que mantenía viva la economía.

Durante este período, el pueblo llegó a superar los 500 habitantes. Como ocurrió en muchas localidades rurales de la Provincia, el declive comenzó cuando el movimiento ferroviario se redujo.

Las escuelas cerraron por falta de alumnos, los comercios bajaron sus persianas y muchas familias se trasladaron a ciudades más grandes. Hoy, solamente quedan casas viejas bajas, restos de comercios, galpones rurales y la estructura abandonada de la estación.

Por qué visitar Lumb

Aunque no tiene servicios turísticos ni infraestructura, Lumb es un destino que atrae a viajeros curiosos y amantes del turismo rural por ser un lugar ideal para descansar y desconectarse. Se puede caminar entre construcciones antiguas, sacar fotos y disfrutar del paisaje y del silencio.

Cómo llegar a Lumb desde Buenos Aires

El camino más sencillo es tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur y luego continuar por rutas provinciales que llevan a Necochea. El último tramo se hace por caminos rurales de tierra, por lo que se recomienda consultar el estado del clima antes de viajar.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serían aproximadamente 520 kilómetros, lo que equivale a unas 6 horas de viaje en auto. Como el pueblo no cuenta con hospedajes, lo habitual es alojarse en Necochea, San Cayetano u otras localidades cercanas y visitar Lumb durante el día.