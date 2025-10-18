Orgullo nacional: un pueblo argentino fue nombrado por la ONU como el mejor pueblo turístico del mundo.

Un pequeño pueblo de Jujuy fue destacado por la ONU Turismo por sus increíbles paisajes, su cultura y su compromiso con el desarrollo sostenible. Este pueblo se encuentra en el corazón del norte argentino y fue distinguido por la organización como el "Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025".

Se trata de Maimará, una localidad jujeña ubicada en plena Quebrada de Humahuaca. Este pueblo ganó dicho reconocimiento por parte de la ONU durante una ceremonia celebrada en Huzhou, China.

Maimará se impuso entre más de 270 postulaciones de 65 países, destacándose por su modelo de turismo responsable que mezcla la preservación del patrimonio cultural con su naturaleza y el desarrollo económico local.

El resto del país también tuvo un importante papel en la premiación de la ONU. Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes), en los Esteros del Iberá, también tuvo esta misma distinción. Y en años anteriores, otras localidades del país ya habían sido reconocidas por ONU Turismo: Caspalá (Jujuy) en 2021, y La Carolina (San Luis) en 2023.

Cómo es Maimará, el pueblo de Jujuy distinguido por la ONU

Maimará tiene apenas un poco más de 5.000 habitantes. Es un pueblo que combina tradición y paisaje en un entorno donde se destaca la impoenente Paleta del Pintor, una formación montañosa de múltiples colores que se convirtió en un ícono del norte argentino.

Los habitantes se dedican principalmente a la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura de altura. Cada año atrae a más turistas, quienes suelen recorrer los viñedos y los locales de gastronomía local para degustar platos típicos como locro, empanadas jujeñas y picante de lengua.

Además, los turistas también pueden participar de festejos culturales en el pueblo, como la Vendimia del Bayeh. El Tren Solar de la Quebrada también fue clave en el crecimiento turístico de Maimará, mejorando el acceso y fomentando la apertura de alojamientos y servicios.