A 3 días del pago, el Tesoro le vende dólares al BCRA para inflar la acumulación de reservas

El Banco Central informó el martes que hizo una compra de divisas por 83 millones de dólares para recomponer las reservas internacionales, aunque en el mercado se sospecha que hubo operaciones cruzadas con el Tesoro y que ambos se apalancan en la venta de bonos actualizados por el dólar oficial y contratos de dólar futuro, que actúan como seguro de cambio.

Estas operaciones cruzadas buscan instalar la idea de mayor solvencia y cumplimiento del programa de acumulación de reservas, aunque por la falta de divisas el Tesoro tendrá que salir a pedir un crédito puente con un sindicato de bancos internacionales para afrontar el pago de los servicios de la deuda de este viernes.

El mercado, sin embargo, observa las contradicciones en el manejo del BCRA y del Tesoro y no cambia por ahora la lógica de las operaciones: mantener la dolarización vía compra en el mercado de spot o con los instrumentos que otorgan un seguro de cambio, como los contratos de dólar futuro o los bonos dólar link, que tienen la mayor demanda y obligaron al Gobierno a ofrecer un canje descomprimir vencimientos.

La intervención del Tesoro y el BCRA logró planchar el precio spot de la divisa a lo largo de la rueda

“Estoy empezando a creer que sostener el esquema cambiario como esta ya no es una decisión de política económica. Que es una lucha de ego contra el mercado para ver quién tiene razón”, especuló la cuenta de Juancito Nieve (@NieveJuancito) en la red social X, una de las referentes para entender el comportamiento del mercado.

“No se crece 'luchando' todo el tiempo contra el mercado. Pensaba que el kichnerismo ya lo había dejado en claro”, redondeó la idea generalizada entre los operadores que ven comportamientos contradictorios del equipo económico con la lógica financiera.

La acumulación de reservas que logró el BCRA en dos ruedas por 104 millones de dólares se realizó contra emisión monetaria que se esterilizó por la rueda SIMU (una compraventa simultánea que evita pagar Ingresos Brutos a la Ciudad de Buenos Aires) con una tasa que llegó a 22% Tasa Efectiva Anual.

El BCRA mostró la mayor compra de divisas desde el acuerdo con el FMI

Mientras en el resto del mercado las tasas siguieron muy por encima de la inflación, reflejando la inestabilidad que genera la falta de liquidez del sistema monetario desde que el BCRA perdió el rol de regulador de la cantidad de dinero en circulación.

La suba de la remuneración en pesos junto con la venta de los contratos de seguro de cambio aplacó el precio del dólar en el mercado de spot, lo que le permitió al Banco Central y al Tesoro ingresar con fuertes compras, estimadas en el orden de los 40 millones cada uno.

Las ventas de seguro de cambio alejaron al dólar del techo de la banda

Al final de la rueda, los dólares que había sumado el Tesoro pasaron a manos del BCRA, que informó una compra global de 83 millones.

La cuenta Target (@TargetDeMercado) en la red social X lo ironizó con un meme del hombre araña apuntando asimismo. “Tesoro vendiendo y BCRA comprando USD. A lo que se le agrega BCRA vendiendo USD linked y futuros. Todo el combo deteriora la liquidez del sistema, y las tasas cortas hoy siguen muy por encima de la inflación (42%)”, reseñó.

El cierre del dólar mayorista retrocedió respecto del día previo

“No parece muy sostenible en el tiempo, veremos cómo continúa el esquema y que novedades hay en estos días respecto al REPO del Tesoro para pagar los vencimientos del viernes”, agregó.

El mercado esperaba esta semana ver más activo con las compras al Tesoro, que todavía tiene un saldo insuficiente en la cuenta en dólares para hacer frente al vencimiento de la deuda del viernes, del orden de los 4.200 millones de dólares.

El Gobierno envió el viernes pasado la orden de pago al BCRA que actúa como agente financiero, y a Caja de Valores, encargado de la acreditación en la cuenta de los tenedores de bonos, por lo que se descarta cualquier evento de default o reperfilamiento de último momento.

Sin los dólares suficientes, el equipo económico del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo tiene como primera opción tomar un crédito REPO con bancos comerciales, que se viene negociando desde hace meses y sorprende la demora en anunciarlo, o ir directamente por los dólares de las reservas internacionales.

Crece las deudas dentro de las reservas internacionales

Se esperaba que el REPO cubra la diferencia entre las compras que debía realizar el Tesoro en el mercado de cambios y el monto a pagar, pero después de las últimas intervenciones vendiendo divisas creció la necesidad de financiamiento y ahora se espera que el crédito bancario cubra la mayor parte del vencimiento.

Mientras, la falta de pesos en el sistema sigue incrementando el costo del financiamiento, anticipando mayores dificultades de las empresas y las familias para afrontar sus obligaciones financieras, en un contexto de impagos récord de los créditos.

“Un sistema con tasa volátil es muy malo para las decisiones de inversión, es malo para la calidad del crédito. No por nada la morosidad está en máximos desde la salida de la convertibilidad, no por nada el nivel de cheques rechazados está en máximos desde la pandemia (dinámica que arrancó a fin de 2024 pero se aceleró con la eliminación de las LEFIs)”, cuestionó la cuenta de Juancito Nieve.

“En este contexto tiene muy poco sentido ver un BCRA vendiendo bonos dolar link sacando pesos del mercado. Cuando el sistema necesita pesos, va el BCRA y se los saca. La política monetaria quedó supeditada al esquema cambiario”, agregó.

A tres días del pago, el Tesoro no puede mostrar los dólares y el BCRA no puede administrar la liquidez en pesos. Todo un logro de la administración libertaria.