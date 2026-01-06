Segundo día de compra de dólares del BCRA en el año y ya suma u$s 104 millones

El Banco Central informó este martes la segunda compra de dólares en el año y desde que se implementaron las nuevas reglas cambiarias y de acumulación de reservas. Este martes, adquirió 83 millones de dólares, que se suman los 21 millones del lunes. El viernes, el Central anunció que no hubo intervención.

El stock de reservas finalizó este martes en 44.187 millones, 98 millones más que en el inicio del año, que responde precisamente a la intervención oficial, algo que el mercado anticipa cada vez que sobre el final de la jornada aparece una oferta abultada que reduce el precio, tal como sucedió este martes con el tipo de cambio mayorista.

El economista Christian Buteler, reposteando una publicación en X, ironizó sobre la real compra o el cambio de cartera que se produce a pocos días de la prueba con la inicia el año la sustentabilidad de la deuda, cuando deba pagarse en horas 4.500 millones de dólares, mientras las estimaciones dan cuenta que no están aún los fondos necesarios.

"Tesoro vendiendo y BCRA comprando USD. A lo que se le agrega BCRA vendiendo USD linked y futuros. Todo el combo deteriora la liquidez del sistema, y las tasas cortas hoy (martes 6 de enero) siguen muy por encima de la inflación (42%). No parece muy sostenible en el tiempo, veremos como continúa el esquema y que novedades hay en estos días respecto al REPO del Tesoro para pagar los vencimientos del viernes", señaló la publicación.

El dólar oficial y los financieros cayeron por segunda jornada consecutiva este martes. A pesar de esta pax cambiaria, el billete verde sigue cerca del techo de la banda cambiaria, motivo por el cual el Tesoro volvió a vender divisas en las últimas jornadas.

El propio Gobierno reconoció que la prioridad será bajar la inflación por encima de la acumulación de reservas, pese a que sea el pedido que más recibe por parte del mercado y los organismos multilaterales, como el FMI. En ese aspecto, una devaluación del peso para hacer más competitiva la moneda y ganar en ingreso de divisas, la suba de la divisa repercutirá en la línea de flotación de los precios.