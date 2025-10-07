El pueblo bonaerense que es furor por su fiesta de folklore y cubanitos con dulce de leche.

Los cubanitos con dulce de leche son un clásico infaltable en cumpleaños y mesas dulces, y no solo destacan por su simpleza sino también por su rico sabor. Al punto de que un reconocido pueblo bonaerense celebra su existencia con una festividad que combina amor por la golosina y lo mejor del folklore.

Bahía Blanca se erigió como el pueblo bonaerense especialista en cubanitos rellenos y todos los años celebra la popular golosina con una festividad que los homenajea y destaca la importancia del dulce en la región. Algunos de los locales especializados en cubanitos con dulce de leche que se encuentran en Bahía Blanca son: Cubanitos Palihue (en Cerrito y Kennedy, Rosales 998 y Caronti 176), De la Bahía (Nicolás Levalle 1735), y Delicias Cubaneras (en Pilmaiquén 78 y Urquiza 1150).

La última Fiesta Nacional del Cubanito se celebró en septiembre y estuvo marcada por la música folklórica y la competencia para lograr el mejor cubanito de Argentina. Las categorías que entraron en la competencia este año fueron cubanito clásico, bañado, innovación y cubanito helado.

Cómo es el premio al mejor cubanito de Argentina

El jurado de la Fiesta Nacional del Cubanito evalúa sabor, originalidad y presentación, y entrega el título de Cubanitero del Año. En 2023 y 2024 el máximo premio fue para Cubanitos de la Bahía, que se consagró bicampeón.

Qué otras actividades culturales pueden hacerse en Bahía Blanca

Bahía Blanca es reconocida por su rica tradición cultural. En su variada propuesta, algunas actividades destacadas son:

Museo del Puerto en Ingeniero White.

Museo Ferroviario.

Museo de Bellas Artes (MBA) y Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

Museo de la Informática.

Paseo Napostá / Paseo de las Esculturas.

Recorrer Plaza Rivadavia y ver la arquitectura de edificios del siglo XIX / XX.

Cuál es la mejor playa de Bahía Blanca

Además de la Fiesta Nacional del Cubanito, Bahía Blanca es conocida por la playa de Pehuen Có, a 83 km aprox. al noreste de la región, con playas amplias, ambiente tranquilo, una reserva natural geológica/paleontológica con huellas antiguas y un bosque frondoso para disfrutar sin alejarse demasiado de la Provincia de Buenos Aires.