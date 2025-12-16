MasterChef Celebrity Argentina 2025 que pasó en el programa de ayer lunes 15 de diciembre.

Este último lunes 15 de diciembe prosiguió la "semana olímpica" en MasterChef Celebrity Argentina 2025, luego de que el lunes iniciara este segundo período especial. Ocho cocineros participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado a cuatro personas que se subieron al balcón, mientras que las otras cuatro recibieron el delantal gris y tendrán que luchar por el blanco en la gala de última chance.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

A su llegada a las estaciones, los jugadores fueron testigos de un estudio ambientado como una ring de boxeo. Previo al desafío (y para decidir qué plato realizarían y con cuantos ingredientes contarían) tuvieron que afrontar un reto: saltar la cuerda, un calentamiento típico de quienes practican ese deporte. Dependiendo de la cantidad, recibirían la mayor ("peso pesado") o la menor ("peso mosca") canasta de productos, con sus diferentes matices en el medio. Luego de hacer sus diferentes pasadas, Emilia Attias fue la ganadora y recibió la del mencionado "peso pesado"; el "Chino" Leunis fue segundo y se adjudicó el "peso crucero"; Ian Lucas se quedó con el de "peso mediano"; Evangelina Anderson obtuvo el de "peso welter"; "Cachete" Sierra se quedó con el de "peso ligero"; Susana Roccasalvo el "peso pluma", Sofi "La Reini" Gonet se llevó el de "peso gallo" y a Julia Calvo le tocó el "peso mosca".

Los participantes tuvieron que intentar cocinar por 3 minutos con guantes de boxeo puestos.

En el medio del desafío, se sumó una dificultad: los participantes tuvieron que cocinar con guantes de boxeo puestos. Si bien esta medida duró apenas unos minutos (excepto para "Cachete", ya que contaba con una medalla), causó gran revuelo entre los concursantes.

¿Quiénes subieron al balcón?

Luego de presentaciones algo mejores que las de sus compañeros, en una gala donde el jurado se mostró disconforme con muchos de ellos, quienes subieron al balcón y competirán en la gala de beneficios con el "Turco" Hunsaín; La Joaqui; "Momi" Giardina y Sofi Martínez, son "La Reini" Gonet; Emilia Attias; Evangelina Anderson y "Cachete" Sierra.

¿Quiénes recibieron el delantal gris?

Por contraparte, quienes no hicieron un buen plato fueron Ian Lucas, Julia Calvo, Susana Roccasalvo y el "Chino" Leunis, quienes junto a Andy Chango; Maxi López; Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez deberán presentarse en la gala de última chance.