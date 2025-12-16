Podés elegir a cualquier persona mayor de edad como tu apoderado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recuerda que los titulares de jubilaciones y pensiones pueden designar a un apoderado para gestionar o cobrar sus prestaciones, o un representante especial por un tiempo determinado si tienen dificultades para movilizarse.

Requisitos para ser apoderado de un jubilado

Cualquier persona mayor de 18 años puede ser designada como apoderada, sin necesidad de tener vínculo familiar con el titular. Sin embargo, el procedimiento se simplifica notablemente cuando el elegido es un familiar directo.

Trámite paso a paso para designar un apoderado familiar

1. Preparación previa (recomendada)

Verifique que los datos personales del jubilado o pensionado estén actualizados en el sistema mi ANSES

Confirme que la información del grupo familiar también sea correcta

Reúna la documentación necesaria

2. Documentación requerida

DNI original del titular (jubilado/pensionado)

DNI original del apoderado designado

Documentación que acredite el vínculo familiar (partida de nacimiento, libro de familia, etc.)

3. Procedimiento en ANSES

No se requiere turno previo para familiares

Ambos deben concurrir a la oficina de ANSES más cercana al domicilio del titular

El trámite es gratuito

Opciones alternativas de representación

Para personas internadas

Si el jubilado se encuentra internado en establecimientos de salud públicos o privados (hospitales, sanatorios) o reside en asilos, puede designar como apoderado al:

Director del establecimiento

Administrador de la institución

Representación por profesionales

Abogados o procuradores con poder certificado ante escribano público

Entidades públicas (nacionales, provinciales o municipales)

Mutuales e instituciones de asistencia social

Situación especial: Residentes en el exterior

Los jubilados argentinos que viven fuera del país tienen opciones específicas para cobrar sus haberes:

Si es un familiar, el trámite en ANSES es más simple.

Bancos autorizados para giro al exterior

Pueden otorgar poder a cualquiera de estas entidades financieras:

Banco de la Nación Argentina Banco de la Ciudad de Buenos Aires Banco Patagonia S.A. Credicoop Cooperativo Ltdo. Banco Piano S.A. Banco Comafi S.A.

Consideraciones importantes

El banco debe contar con la opción específica de "giro al exterior"

El poder debe otorgarse según los requisitos del banco seleccionado

Cada entidad puede tener procedimientos adicionales

¿Cuánto tiempo dura la representación?

La designación de apoderado puede ser:

Permanente : Para todas las gestiones futuras

Temporal: Por un período específico (útil para convalecencias o viajes prolongados)

¿Puedo designar más de un apoderado?

Sí, es posible designar a varias personas, especificando si actúan conjunta o separadamente.

¿Cómo revocar un poder?

El titular puede revocar la representación en cualquier momento presentándose en ANSES con su DNI y solicitando la cancelación del poder.

¿El apoderado puede cambiar los datos del titular?

Depende de los límites establecidos en el poder. Generalmente, se recomienda especificar claramente qué gestiones puede realizar el apoderado.

Consejos de seguridad y buenas prácticas

Elección confiable: Designe como apoderado a personas de su máxima confianza Límites claros: Especifique exactamente qué gestiones puede realizar Control periódico: Revise regularmente los movimientos de su cuenta Comunicación directa: Mantenga contacto frecuente con su apoderado Actualización: Mantenga sus datos siempre actualizados en ANSES

¿Dónde realizar el trámite?

Todas las oficinas de ANSES en todo el país están habilitadas para realizar este trámite. Para encontrar la más cercana a su domicilio, consulte el directorio oficial en el sitio web de ANSES.