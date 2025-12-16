Crece la preocupación por los casos de coqueluche y ya suman 846 en 2025

El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante la última semana epidemiológica (del 1 al 7 de diciembre de 2025) se confirmaron 81 nuevos casos de coqueluche en el país, según la última actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Con estos registros, el total de casos confirmados en lo que va de 2025 asciende a 846, con presencia en 21 provincias del país.

Según el informe, la distribución geográfica va de la región Centro donde se concentra la mayor cantidad de contagios, con 653 casos, principalmente en la provincia de Buenos Aires (439) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (83). Y luego la región Sur donde se confirmaron 157 casos, cuatro más que la semana anterior, vinculados en su mayoría al brote en curso en Tierra del Fuego.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El estudio advirtió que la mayor incidencia acumulada se observa en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en menores de 1 año, que representaron el 35,3% de los casos confirmados en 2025. Dentro de ese grupo, se destacó el subgrupo de menores de 6 meses, con 208 casos registrados.

Fallecimientos por coqueluche

Durante el año se notificaron siete muertes asociadas a coqueluche, todas sin antecedentes de vacunación:

- 4 menores de 6 meses

- 1 entre 6 y 11 meses

- 2 entre 12 y 23 meses

El BEN remarcó que la vacunación continúa siendo la principal medida de prevención. Al 10 de diciembre, las coberturas parciales fueron:

- Primera dosis (quintuple): 76,72%

- Segunda dosis: 76,97%

- Tercera dosis: 71,60%

Crece la preocupación por los casos de coqueluche y ya suman 846 en 2025

Refuerzos:

- 15 a 18 meses: 62,59%

- 5 años: 76,8%

- 11 años: 77,6%

- Embarazadas: 71,64%

El análisis por jurisdicción mostró diferencias marcadas: provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan presentan coberturas elevadas y refuerzos sostenidos, mientras que **Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones registran coberturas intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de los 5 y 11 años.

Recomendaciones oficiales ante los casos de coqueluche

Ante este escenario, el Ministerio de Salud recomendó:

- Fortalecer la continuidad del Calendario Nacional de Vacunación.

- Mejorar la captación activa y reducir las desigualdades entre jurisdicciones.

- Promover campañas de sensibilización y acciones articuladas con escuelas, clubes barriales y espacios comunitarios, priorizando embarazadas desde las 20 semanas de gestación, lactantes y niños pequeños.

Por otro lado, informó otros virus en circulación, entre ellos, dengue del que se notificaron 518 casos sospechosos y ninguno confirmado. El escenario se mantiene dentro de la curva de bajo riesgo de transmisión. Virus respiratorios que continúa la circulación de SARS-CoV-2, influenza y virus sincicial respiratorio (VSR). Influenza: 7 nuevos casos ambulatorios y 9 hospitalizaciones. SARS-CoV-2: 18 nuevos casos ambulatorios y 33 hospitalizaciones y VSR: 2 hospitalizaciones.