Qué es el arsénico en el agua que aparece en muchas localidades de la Argentina: por qué es un riesgo para la salud

Un estudio del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) alertó sobre los altos niveles de arsénico en el agua de varias provincias del país. Distintas ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa presentaron una contaminación superior a los parámetros internacionales de seguridad. ¿Qué es el arsénico y qué riesgos implica?

Qué es el arsénico, el elemento que está en agua de varias ciudades del país

El arsénico es un elemento de origen geológico que surgió al mismo tiempo que la formación de la Cordillera de los Andes, cuando las erupciones de cenizas volcánicas se dispersaron hasta las costas del océano Atlántico. A lo largo del tiempo, tras el paso de milenios, estos sedimentos se consolidaron en el subsuelo. Al circular por esas capas, el agua disuelve rocas y minerales, incorporando ese material a los acuíferos subterráneos.

El arsénico es un elemento geológico peligroso para la salud

El arsénico no tiene olor, sabor ni color, por lo que no puede detectarse a simple vista. Cuando su concentración supera los niveles recomendados, se vuelve problemático para el consumo humano.

El ITBA elaboró el denominado Mapa de Arsénico tras analizar más de 350 muestras provenientes de distintas provincias y determinó que alrededor de cuatro millones de personas podrían estar expuestas a este elemento nocivo en Argentina.

La exposición al arsénico sucede al beber agua contaminada, usarla para cocinar alimentos o durante la higiene personal en la ducha. Siempre, la presencia del químico varía según la profundidad de los pozos de extracción de agua de cada domicilio.

Cuáles son los riesgos de consumir agua contaminada con arsénico: los peligros para la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubicó al arsénico inorgánico entre las diez sustancias más preocupantes para la salud pública por sus efectos prolongados como enfermedades cardiovasculares, neuropatías, diabetes y diversos tipos de cáncer.

En detalle, el consumo continuo puede derivar en la enfermedad crónica hidroarsenicismo que muchas veces comienza con manifestaciones dérmicas (como lesiones cutáneas), dolor abdominal, calambres o puede derivar en patologías más graves.

Entre las enfermedades más graves puede llevar a padecer: