Pan dulce para celíacos y sin TACC: la receta saludable para comer en Navidad y Año Nuevo

El pan dulce es la estrella indiscutida de la mesa navideña en Argentina. Como no todos pueden disfrutar la versión tradicional, existe una receta clave sin harina ideal para los celíacos o aquellas personas sensibles al gluten. Se trata de una opción más saludable y natural, pero igual de rica.

Receta de pan dulce sin TACC: cómo hacerlo paso a paso

El pan dulce sin TACC puede ser igual de esponjoso, húmedo y rico que el tradicional. Solo hay que reemplazar parte de los ingredientes por alternativas naturalmente libres de gluten. Conocé esta receta perfecta para que vos y toda tu familia, celíaca o no, disfruten de un postre casero y memorable esta Navidad.

Ingredientes (para un pan dulce de medio kilo)

100 ml de Leche tibia (o bebida vegetal)

1 cucharadita de Azúcar (mascabo o la que uses)

25 g de Levadura fresca (o 8 g de levadura seca)

300 g de Premezcla sin TACC de buena calidad

50 g de Harina de trigo sarraceno o de sorgo

1 cucharadita de Goma xántica

100 g de Azúcar (mascabo, de coco o común)

2 Huevos grandes

70 g de Manteca (mantequilla) blanda (o aceite de coco neutro)

1 cucharada de Miel

1 cucharadita de Esencia de pan dulce o agua de azahar

Ralladura de 1 Limón

Ralladura de 1 Naranja

Pizca de sal

100 g de Frutas abrillantadas sin TACC

50 g de Pasas de uva

100 g de Nueces y/o almendras picadas

El pan dulce sin TACC es una opción más saludable e igual de rica que pan dulce tradicional

Paso a paso de la receta sin TACC

Activación de la levadura: En un bol pequeño, mezclá la leche tibia, la cucharadita de azúcar y la levadura. Dejá reposar en un lugar cálido por unos 10-15 minutos. Tiene que duplicar su volumen y formar una espuma en la superficie. Si no hace espuma, la levadura no está activa y debés usar una nueva.

Prepará los secos: en otro un bol grande, tamizá la premezcla, la harina de trigo sarraceno (o sorgo), la goma xántica, el azúcar y la pizca de sal. Es importante que la goma xántica se integre bien con el resto de los polvos.

Hacé un hueco en el centro de los secos y verté levadura activada, los huevos ligeramente batidos, la miel, la esencia de pan dulce y las ralladuras cítricas. Comenzá a integrerlos. Recordá que la masa sin gluten es muy pegajosa; no intentes amasarla como si fuera una masa de harina de trigo, solo tenés que mezclar.

Una vez que esté casi todo integrado, agregá la manteca blanda (o aceite de coco) en trozos. Seguí mezclando hasta que la manteca se incorpore por completo y la masa se vea homogénea y muy húmeda.

Cubrí el bol con papel film o un repasador y llevalo a un lugar cálido (cerca de la hornalla, dentro del horno apagado, etc.). Dejá que repose y duplique su volumen. Esto puede llevar entre 1 hora y media a 3 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. ¡Tené paciencia! El leudado es clave para la esponjosidad.

Cuando la masa haya duplicado su tamaño, agregá las frutas y frutos secos. Si querés que no se vayan al fondo, podés "enharinarlos" previamente con una cucharada de premezcla. Integrá el relleno con movimientos envolventes, suaves, para desgasificar lo menos posible la masa.

Colocá la masa directamente en el molde de papel para pan dulce (de 500g a 750g), cubrilo con un repasador y dejá leudar hasta que la masa casi sobresalga del borde del molde. Esto puede llevar otros 45 minutos. Este segundo leudado es fundamental para que el Pan Dulce quede aireado.

Mientras esperas precalentá el horno a 170°C (temperatura media-baja). Podes pintar la superficie del Pan Dulce suavemente con un huevo batido (opcional) y cocinarlo durante unos 40 a 50 minutos. Si ves que se dora demasiado rápido, cubrilo con papel de aluminio. Para saber si está listo, pinchá con un palillo en el centro; debe salir limpio.

Consejo: podés decorarlo con un glasé simple (azúcar impalpable sin TACC con jugo de limón) y frutos secos.