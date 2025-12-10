Engañoso y saludable: cómo hacer paso a paso budín de chocolate sin harina

Engañoso y saludable: cómo hacer paso a paso budín de chocolate sin gluten

El budín de chocolate es un gran aliado para las meriendas o para las juntadas con amigos. Lo mejor es que existe una versión más saludable, sin harina y sin tanto chocolate, que es fácil de preparar y rendidor. Conocé cómo hacerlo.

Receta saludable: cómo preparar budín de chocolate sin harina

La influencer de cocina Mónica Mancini (@moni.datadeabuela), que con 80 años comparte las recetas de cocina que aprendió a lo largo de su vida, reveló la clave para hacer un budín de chocolate más saludable, pero igual de delicioso: las lentejas. Moni explicó cómo incorporar estas legumbres para "engañar" de manera sencilla y en muy pocos pasos. El resultado es un budín riquísimo, esponjoso y húmedo.

Ingredientes

4 huevos.

un chorrito de esencia de vainilla.

ralladura de naranja.

3 cucharadas de cacao amor.

1 cucharada de polvo leudante.

1 cucharada de bicarbonato.

50 gramos de azúcar.

2 tazas de lentejas.

Chocolate amargo en barra.

Consejo: en caso de que busques hacer una receta sin gluten asegurate de que el chocolate y el polvo leudante sean sin TACC.

Preparación paso a paso

La receta es clave comenzarla la noche anterior. La noche previa a preparar el budín herví las lentejas. Reservar en la heladera. Llevar a un bowl todos los ingredientes, incluso las tazas de lentejas. Mixearlos o pasar la preparación por la licuadora hasta que quede de una consistencia más líquida. Una vez procesado, verterlo en una budinera y se pueden añadir pedacitos de chocolate amargo o chispitas de chocolate por encima. Llevar a horno a 180° por alrededor de una hora. Revisar con un palillo de madera o un cuchillo que este cocido en su interior. Y ¡listo! Ya tenés un budín de chocolate más saludable y proteico que el tradicional.