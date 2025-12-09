Receta de budín de limón: cómo hacerlo para Navidad y Año Nuevo

Se acercan las fiestas de fin de año y, en medio de los preparativos, es momento de pensar qué habrá en la sobremesa de Navidad y Año Nuevo. Si bien el clásico inamovible suele ser el pan dulce, también podés sumar budín de limón a tu mesa, una alternativa cítrica, húmeda y espectacularmente aromática a tu mesa.

Cómo hacer budín de limón para estas fiestas: la receta clave

El budín de limón logra combinar lo tradicional de la pastelería familiar con un toque de acidez y es perfecto para sumar a la mesa después de haber comido mucho durante la cena. Lo mejor es que es un postre noble, fácil de hacer, rendidor y que se mantiene húmedo por días.

Ingredientes

Para la Masa:

200 gramos de manteca pomada (a temperatura ambiente)

230 gramos de azúcar

4 huevos (grandes)

Ralladura de 2 a 3 limones (solo la parte verde)

100 cc de jugo de limón

300 gramos de harina leudante (o harina 0000 con 2 cucharaditas de polvo de hornear)

1 cucharadita de Esencia de Vainilla (opcional)

1 pizca de Sal

Para el Glaseado (toque festivo)

250 gramos de Azúcar Impalpable (Glasé)

3 a 4 cucharadas soperas de jugo de limón (ajustar la cantidad a la consistencia)

Ralladura extra de Limón (para decorar)

Preparación

Encendé el horno a 180 °C (moderado). Enmantecá y enhariná una budinera mediana o grande. En un bol grande, batí la manteca blanda junto con el azúcar hasta que la mezcla se vea pálida, cremosa y esponjosa (batido "a blanco"). Incorporá la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Mezclá bien. Añadí los huevos de a uno, batiendo enérgicamente después de cada adición hasta que se incorpore por completo antes de sumar el siguiente. Sumá los 100 cc de jugo de limón a la mezcla. Es probable que se vea ligeramente cortada, es normal. En otro recipiente, tamizá la harina leudante y luego incorporala a la preparación húmeda en dos o tres partes. Utilizá una espátula y mezclá con movimientos suaves y envolventes, hasta que la harina desaparezca. Evitá batir en exceso para que el budín quede tierno. Vertí la masa en la budinera enmantecada y enharinada, llevá al horno a 180 grados por 40 minutos aproximadamente. Para chequear la cocción, introducí un palillo en el centro del budín. Si sale limpio, está listo. Retirá del horno y dejálo reposar en el molde por unos 10 minutos antes de desmoldarlo.

El budín de limón es una opción clásica y fácil de preparar, ideal para las fiestas

Cómo decorar el budín de limón para Navidad y Año Nuevo

Una de las grandes opciones para decorar un budín de limón es hacerle una cobertura de glasé. Se trata de una preparación muy simple, solo tenés que: poner el azúcar impalpable en un bol y comenzar a agregar el jugo de limón de a cucharadas, batiendo hasta obtener una consistencia espesa, pero fluida, que pueda caer por los costados. Se coloca sobre el budín una vez que esté totalmente frío.

Además, para darle un toque verdaderamente festivo al budín, podés sumarle una capa de crocante:

Budín de Navidad : antes de glasear, podés espolvorear la parte superior con un mix de frutos secos picados (almendras, nueces) o un toque de fruta abrillantada cortada bien pequeña.

: antes de glasear, podés (almendras, nueces) o un toque de fruta abrillantada cortada bien pequeña. Budín de Año Nuevo: antes de que el glaseado se seque, podés espolvorear la superficie con la ralladura extra de limón para un perfume y un aspecto visual fresco y brillante.