Receta clave para esta Navidad: cómo hacer trufas paso a paso para sumar a la mesa navideña

Se acercan las fiestas y, en medio del calor sofocante de diciembre, a la sobremesa navideña se puede sumar un postre frío y fácil de preparar: trufas de chocolate. Se trata de una opción dulce, riquísima y que también puede hacerse saludable. Conocé cómo prepararlas para Navidad.
La pareja de influencers de nutrición @nutricion.eden, que suelen compartir recetas de cocinas aptas para veganos, compartieron el paso a paso para preparar las trufas de chocolate de mera fácil y rápida. Se trata de una opción perfecta para sumar un postre dulce a la cena de Navidad que, además de no necesitar tanta dedicación, es saludable, ya que por sus ingredientes son una gran fuente de omega-3 y magnesio.
Ingredientes
-
1 taza de nueces
-
1 taza de dátiles remojados
- 3 cdas soperas de cacao amargo
- 3 cdas soperas de pasta de maní + 50 gr de chocolate derretido
- Cacao, coco rallado o frutos secos para decorar
Las trufas se pueden bañar en chocolate y decorar con granas verdes y rojas para darle un aspecto navideño
Preparación paso a paso
- Procesar un taza de nueces, una vez listas agregar la taza de dátiles y volver a procesar.
- Incorporar el cacao amargo, el chocolate derretido y la pasta de maní. Mezclar.
- Una vez lista la mezcla hay que llevarla al freezer por lo menos 10 minutos.
- Una vez transcurrido el tiempo ya podés armar las bolitas con dándole forma con las manos.
- Y ¡listo! Para servirlas podés bañarlas en chocolate, pasarlas por coco rallado, por cacao en polvo o por granas de los colores tradicionales de la Navidad, como rojo y verde.