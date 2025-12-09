EN VIVO
Receta clave para esta Navidad: cómo hacer trufas paso a paso para sumar a la mesa navideña

Existe una receta de cocina súper sencilla con la que podés resolver en postre de Navidad en pocos minutos. Cómo es el paso a paso.

08 de diciembre, 2025 | 21.33

Se acercan las fiestas y, en medio del calor sofocante de diciembre, a la sobremesa navideña se puede sumar un postre frío y fácil de preparar: trufas de chocolate. Se trata de una opción dulce, riquísima y que también puede hacerse saludable. Conocé cómo prepararlas para Navidad.

La receta clave para Navidad: cómo hacer trufas de chocolate paso a paso

La pareja de influencers de nutrición @nutricion.eden, que suelen compartir recetas de cocinas aptas para veganos, compartieron el paso a paso para preparar las trufas de chocolate de mera fácil y rápida. Se trata de una opción perfecta para sumar un postre dulce a la cena de Navidad que, además de no necesitar tanta dedicación, es saludable, ya que por sus ingredientes son una gran fuente de omega-3 y magnesio. 

Ingredientes

  • 1 taza de nueces

  • 1 taza de dátiles remojados

  • 3 cdas soperas de cacao amargo
  • 3 cdas soperas de pasta de maní + 50 gr de chocolate derretido
  • Cacao, coco rallado o frutos secos para decorar

Las trufas se pueden bañar en chocolate y decorar con granas verdes y rojas para darle un aspecto navideño

Preparación paso a paso

  1. Procesar un taza de nueces, una vez listas agregar la taza de dátiles y volver a procesar. 
  2. Incorporar el cacao amargo, el chocolate derretido y la pasta de maní. Mezclar.
  3. Una vez lista la mezcla hay que llevarla al freezer por lo menos 10 minutos. 
  4. Una vez transcurrido el tiempo ya podés armar las bolitas con dándole forma con las manos. 
  5. Y ¡listo! Para servirlas podés bañarlas en chocolate, pasarlas por coco rallado, por cacao en polvo o por granas de los colores tradicionales de la Navidad, como rojo y verde.
