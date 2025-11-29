La receta de las trufas de té chai, una merienda distina para los días de lluvia

La receta de las trufas de té chai, para merendar los días de lluvia.

Cuando el clima invita a quedarse en casa y buscar algo rico para acompañar la tarde, las trufas de té chai se convierten en la opción perfecta. La receta es fácil, elegante y con ese perfume especiado que recuerda al invierno, al hogar y a las fiestas. La combinación del chocolate semiamargo con canela, cardamomo, jengibre y clavo crea un bocado cremoso e intenso, ideal para disfrutar con un café, un té o como regalo casero hecho con amor.

Ingredientes

Para la ganache:

200 g de chocolate semiamargo (60–70%).

120 ml de crema de leche.

1 saquito de té chai.

25 g de manteca.

½ cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

Para rebozar (a elección):

Cacao amargo, azúcar impalpable, coco rallado o pistachos picados.

Preparación paso a paso

Calentá la crema en una ollita hasta que esté por hervir.

Retirá del fuego y agregá el saquito de té chai.

Dejá infusionar durante 10 minutos.

Quitá el saquito y exprimilo bien para extraer todo el aroma.

Picá el chocolate y colocarlo en un bowl resistente al calor.

Si la crema se enfrió, calentala apenas otra vez.

Volcá la crema caliente sobre el chocolate picado.

Mezclá hasta que se derrita por completo.

Sumá la manteca, la esencia de vainilla y la sal.

Integrá todo hasta obtener una mezcla lisa y brillante.

Tapá el bowl y llevá a la heladera por 2 o 3 horas, hasta que esté firme pero moldeable.

Tomá pequeñas porciones con una cucharita.

Formá bolitas con las manos.

Rebozalas en el ingrediente elegido.

Guardalas en pirotines o en una caja y refrigeralas hasta servir.

Si querés que tenga más sabor chai agregá una pizca extra de canela, jengibre y cardamomo, para mayor cremosidad podés mezclar chocolate semiamargo con chocolate con leche. Por útlimo, tené en cuenta que duran una semana en heladera bien cerradas.