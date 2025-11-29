La receta de las trufas de té chai, una merienda distina para los días de lluvia

Cuando el clima invita a quedarse en casa y buscar algo rico para acompañar la tarde, las trufas de té chai se convierten en la opción perfecta. La receta es fácil, elegante y con ese perfume especiado que recuerda al invierno, al hogar y a las fiestas. La combinación del chocolate semiamargo con canela, cardamomo, jengibre y clavo crea un bocado cremoso e intenso, ideal para disfrutar con un café, un té o como regalo casero hecho con amor.
La receta de las trufas de té chai
Ingredientes
Para la ganache:
- 200 g de chocolate semiamargo (60–70%).
- 120 ml de crema de leche.
- 1 saquito de té chai.
- 25 g de manteca.
- ½ cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
Para rebozar (a elección):
- Cacao amargo, azúcar impalpable, coco rallado o pistachos picados.
Preparación paso a paso
- Calentá la crema en una ollita hasta que esté por hervir.
- Retirá del fuego y agregá el saquito de té chai.
- Dejá infusionar durante 10 minutos.
- Quitá el saquito y exprimilo bien para extraer todo el aroma.
- Picá el chocolate y colocarlo en un bowl resistente al calor.
- Si la crema se enfrió, calentala apenas otra vez.
- Volcá la crema caliente sobre el chocolate picado.
- Mezclá hasta que se derrita por completo.
- Sumá la manteca, la esencia de vainilla y la sal.
- Integrá todo hasta obtener una mezcla lisa y brillante.
- Tapá el bowl y llevá a la heladera por 2 o 3 horas, hasta que esté firme pero moldeable.
- Tomá pequeñas porciones con una cucharita.
- Formá bolitas con las manos.
- Rebozalas en el ingrediente elegido.
- Guardalas en pirotines o en una caja y refrigeralas hasta servir.
Si querés que tenga más sabor chai agregá una pizca extra de canela, jengibre y cardamomo, para mayor cremosidad podés mezclar chocolate semiamargo con chocolate con leche. Por útlimo, tené en cuenta que duran una semana en heladera bien cerradas.