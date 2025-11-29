EN VIVO
La receta de las trufas de té chai, una merienda distina para los días de lluvia

Las trufas de té chai combinan chocolate semiamargo y especias para ofrecer una merienda fácil, aromática y perfecta para los días de lluvia.

29 de noviembre, 2025 | 15.50

Cuando el clima invita a quedarse en casa y buscar algo rico para acompañar la tarde, las trufas de té chai se convierten en la opción perfecta. La receta es fácil, elegante y con ese perfume especiado que recuerda al invierno, al hogar y a las fiestas. La combinación del chocolate semiamargo con canela, cardamomo, jengibre y clavo crea un bocado cremoso e intenso, ideal para disfrutar con un café, un té o como regalo casero hecho con amor.

La receta de las trufas de té chai

Ingredientes

Para la ganache:

  • 200 g de chocolate semiamargo (60–70%).
  • 120 ml de crema de leche.
  • 1 saquito de té chai.
  • 25 g de manteca.
  • ½ cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 pizca de sal.

Para rebozar (a elección):

  • Cacao amargo, azúcar impalpable, coco rallado o pistachos picados.

Preparación paso a paso

  • Calentá la crema en una ollita hasta que esté por hervir.
  • Retirá del fuego y agregá el saquito de té chai.
  • Dejá infusionar durante 10 minutos.
  • Quitá el saquito y exprimilo bien para extraer todo el aroma.
  • Picá el chocolate y colocarlo en un bowl resistente al calor.
  • Si la crema se enfrió, calentala apenas otra vez.
  • Volcá la crema caliente sobre el chocolate picado.
  • Mezclá hasta que se derrita por completo.
  • Sumá la manteca, la esencia de vainilla y la sal.
  • Integrá todo hasta obtener una mezcla lisa y brillante.
  • Tapá el bowl y llevá a la heladera por 2 o 3 horas, hasta que esté firme pero moldeable.
  • Tomá pequeñas porciones con una cucharita.
  • Formá bolitas con las manos.
  • Rebozalas en el ingrediente elegido.
  • Guardalas en pirotines o en una caja y refrigeralas hasta servir.

Si querés que tenga más sabor chai agregá una pizca extra de canela, jengibre y cardamomo, para mayor cremosidad podés mezclar chocolate semiamargo con chocolate con leche. Por útlimo, tené en cuenta que duran una semana en heladera bien cerradas.

