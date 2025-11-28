Lando Norris quiere el título de la F1, pero no a costa de ser catalogado de "cabrón"

Lando Norris de McLaren durante la práctica libre para el Gran Premio de Qatar

v (Reuters) -Lando Norris quiere ganar el campeonato del mundo de la Fórmula Uno limpiamente y sin hacer nada que le de mala fama.

El británico, que está 24 puntos por delante del australiano Oscar Piastri y del tetracampeón del mundo de Red Bull Max Verstappen a falta de dos carreras para el final de la temporada, dijo que también tiene la intención de mantenerse en buenos términos con su compañero de equipo de McLaren a pesar de haber tanto en juego.

"Algunas personas eligen ser un cabrón y por eso las cosas van mal, y las cosas van mal para el equipo", dijo el piloto de 26 años a reporteros británicos en Qatar en el fin de semana que podría asegurarle el título. "Si quisiera actuar como lo han hecho otras personas en el pasado, es bastante fácil (...) No quiero hacerlo, ese no soy yo, no disfruto haciéndolo".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tampoco es así como quiero intentar ganar un campeonato o una carrera. Tienes que ser demasiado egoísta para eso y no preocuparte por la gente con la que trabajas, pero yo me preocupo por la gente con la que trabajo", destacó.

Tanto él como Piastri han ganado siete carreras esta temporada, pero el rendimiento del australiano ha bajado drásticamente desde finales de agosto cuando ganó por última vez y tenía 104 puntos de ventaja sobre Verstappen y lideraba el campeonato.

Norris, por su parte, pasó por una mala racha y remontó una desventaja de 34 puntos para colocarse líder en el momento justo del año.

A veces se ha mostrado abiertamente autocrítico, y algunos le acusan de ser demasiado vulnerable emocionalmente para su propio bien, pero también ha mostrado una considerable fuerza interior y determinación para superar los problemas.

Norris, que podría convertirse en el undécimo campeón del mundo británico, dijo que no quiere favores ni espera que Piastri tenga un papel secundario.

"Estoy compitiendo contra Oscar. ¿Cómo demonios se le puede pedir eso a un tipo que está luchando por un campeonato del mundo? Me parece bastante estúpido", dijo.

Con información de Reuters