Trump asegura que alejará la amenaza rusa de Groenlandia

FOTO DE ARCHIVO: Protesta contra la demanda del presidente estadounidense Donald Trump de que Groenlandia sea cedida a Estados Unidos, en Nuuk

‍El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que ‍Dinamarca no ⁠ha sido capaz de hacer nada para alejar la "amenaza rusa" de Groenlandia, y dijo: "¡¡¡Ahora es el momento, y se hará!!!".

"La OTAN lleva 20 años diciendo a Dinamarca que "tiene que alejar la amenaza rusa de Groenlandia". "Desgraciadamente, ‌Dinamarca ha sido incapaz ⁠de hacer nada al ⁠respecto", escribió Trump en una publicación en su red social Truth Social.

La ‍Casa Blanca y el Ministerio de Asuntos Exteriores de ⁠Dinamarca no respondieron de ‌inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Trump ha insistido repetidamente en que no se conformará con nada menos que ‌la ‌propiedad de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Los dirigentes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han insistido en que la ​isla no está en venta y no quiere formar parte de Estados Unidos.

Trump prometió el sábado aplicar una oleada de aranceles crecientes a los aliados europeos hasta que se permita ‍a Estados Unidos comprar Groenlandia.

Según Trump, la presencia invasora de China y Rusia hace que Groenlandia sea vital para los intereses de seguridad ​de Estados Unidos. Funcionarios daneses y de otros países europeos han señalado que ​Groenlandia ya está cubierta por el pacto de seguridad colectiva ⁠de la OTAN.

Con información de Reuters