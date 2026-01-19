Ultimas horas de Boca en el mercado de pases 2026: qué pasa con Hinestroza y los jugadores a los que apunta Úbeda

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Ya pasaron casi tres años de la última consagración de Boca, lo que lo lleva a la imperiosa necesidad de intentar sumar un campeonato en este 2026. Una temporada en la que después de dos largos años de ausencia, vuelve a la Copa Libertadores. Y a esta competencia, se suma su participación en la Copa Argentina y en el torneo Apertura en el primer semestre, por lo que deberá contar con un plantel que ofrezca alternativas.

La novedad más importante de las últimas semanas en el Xeneize fue la confirmación de la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador, después de reemplazar en el mes de octubre al fallecido director técnico Miguel Ángel Russo. Pero los movimientos en el mercado de pases por La Boca han sido escasos, por no decir nulos. Y hasta el momento "El Sifón" no cuenta con ningún jugador nuevo entre sus filas con vistas al inicio de la competencia oficial.

Qué sucede con Marino Hinestroza

El futbolista fue el jugador apuntado en las últimas semanas para reforzar el sector ofensivo del equipo. El Xeneize había ofrecido 5 millones de dólares para quedarse con los servicios del futbolista, pero un nuevo competidor apareció para complicarle los planes al Xeneize. Se trata de Vasco Da Gama, que ofreció 6 millones de dólares por el extremo cafetero, una suma que supera la que había acordado el club de La Ribera y pone en peligro la negociación.

Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional.

Maher Carrizo, otra opción que pica en punta

La idea de la dirigencia "xeneize" es presentar una oferta formal por Maher Carrizo, delantero de Vélez que buscó River días atrás. El jugador viene de bajarle el pulgar a la negociación con el Millonario, por lo que el club que preside Juan Román Riquelme sueña con contar con los servicios del atacante del "Fortín", quien tiene 19 años y viene de salir subcampeón del mundial sub 20 con la Selección Argentina que conduce Diego Placente.

Maher Carrizo, delantero de Vélez.

Alexis Cuello, por ahora lejos

Después de la reciente oferta que presentó Boca, el pase de Alexis Cuello corre riesgo de caerse porque en el Xeneize tomaron la decisión que si San Lorenzo no responde a la brevedad, irán en busca de incorporar a otro delantero. Boca presentó el sábado una propuesta formal por mail, tanto al club como al representante del jugador, para comprar el 60 por ciento del pase del atacante en 2.5 millones de dólares brutos, pero el conjunto de Boedo pretende 3 millones. Sin embargo, la dirigencia del Ciclón niega negociaciones, lo que lleva a que se enfríen las negociaciones.