Se filtró cómo sería la camiseta suplente de Boca para 2026: la foto

Boca cambiará de vestimenta.

Boca Juniors encara un 2026 que comienza con buenas vibras por su regreso a la Copa Libertadores, competencia que no pudo disputar en los últimos dos años. Por ello, la empresa alemana adidas prepara un lanzamiento especial para los hinchas bosteros, que pronto podrían llegar a disfrutar lo que sería su nueva indumentaria alternativa.

El sitio Footy Headlines dio a conocer la nueva camiseta titular y suplente del Xeneize. Se trata de una página que brinda noticias exclusivas sobre equipamiento de fútbol, especializado en filtrar y revelar las nuevas camisetas, botas, logotipos y otros artículos de las principales marcas y equipos antes de sus lanzamientos oficiales, que en este caso reveló lo que sería la nueva indumentaria xeneize, con un fuerte componente histórico presente.

Cómo sería la nueva camiseta suplente de Boca para 2026

La camiseta nueva de Boca rinde homenaje a los orígenes del club y su diseño tiene algunos antecedentes. Se trata de una camiseta que presenta una base blanca combinada con rayas azul marino, recordando la primera equipación del club y su conexión con los inmigrantes genoveses. Y por primera vez, la camiseta visitante adidas del Xeneize incluirá un escudo especial de "alcántara".

La nueva camiseta de Boca.

Los antecedentes de este diseño de camiseta de Boca

Boca ha rendido homenaje a su camiseta original en varias ocasiones, como en los años 2006, 2007 y 2012. Se basa en una camiseta tipo camisa que llevaba líneas horizontales blancas y negras. Esta camiseta se usó entre 1906 y 1907, hasta que se impuso de manera definitiva el uniforme del club azul y amarillo para el año 1907.

La camiseta alternativa de Boca en 2006.

En 1907 se usaron por primera vez los colores azul y amarillo (azul y oro), pero con una línea amarilla en diagonal, inversamente del diseño de River. En 1912, se incluyó por primera vez la franja horizontal amarilla, la cual perduró en el tiempo, ya que permaneció hasta la actualidad. Luego, en el 2006 la marca Nike imitó la camiseta de líneas finas blancas y azules en 2006, que llevaba el escudo de Boca en el medio y la publicidad de Megatone.

Ya en el año 2012, el club sacó con esta misma marca una nueva versión de la histórica camiseta, que llevaba líneas horizontales azules y blancas que, en este caso, eran mucho más gruesas. La indumentaria tenía en esta versión el escudo del lado del corazón, mientras que la publicidad en el medio del cuerpo es de BBVA Francés.