Boca quiere romper el mercado de pases: va por Maher Carrizo para sacárselo a River

Boca Juniors tiene decidido avanzar por Maher Carrizo en el mercado de pases, la joya del fútbol argentino que rechazó a River y que buscan desde Europa.

Boca Juniors se mueve con decisión en el mercado de pases y tiene en la mira a una de las grandes promesas del fútbol argentino. Maher Carrizo, joya de Vélez, aparece como objetivo de Juan Román Riquelme, que busca llevarlo al "Xeneize" luego de que el jugador rechazara la oferta de River Plate.

Según revelaron este viernes en ESPN, la dirigencia de Boca tiene decidido avanzar por Carrizo, uno de los futbolistas jóvenes más codiciados del fútbol local. El extremo del conjunto de Liniers viene de consolidarse como pieza clave y ya estuvo en el radar de River, que intentó sumarlo en este mismo mercado de pases pero no logró convencer a las partes.

Según trascendió, Riquelme considera que el plantel necesita un jugador desequilibrante por las bandas y ve en Carrizo un perfil ideal, tanto por presente como por proyección. La intención es iniciar gestiones y preguntar las condiciones que Vélez desea para transferir al delantero de 19 años.

La cláusula de Maher Carrizo y la estrategia de Boca

Carrizo tiene una cláusula de rescisión fijada en 16 millones de dólares, una cifra elevada para el mercado argentino. Sin embargo, Boca no evalúa ejecutarla de manera directa y la idea del club es negociar con Vélez una compra parcial o total del pase, buscando una ingeniería financiera que haga viable la operación.

En ese contexto, el diálogo entre clubes aparece como clave. En Liniers saben que el futbolista despierta interés fuerte y no tienen urgencia por vender debido a que algunos clubes de Europa ya demostraron interés en el zurdo, aunque una oferta convincente podría abrir la puerta a la negociación.

En Boca entienden que el oriundo de Santiago del Estero puede aportar velocidad, desequilibrio y gol, atributos que el equipo necesita reforzar. Además, su edad lo convierte en una apuesta estratégica a futuro, con posibilidad de reventa al exterior.

Riquelme, que en los últimos mercados priorizó oportunidades antes que grandes desembolsos, evalúa hacer una excepción si se dan las condiciones, convencido de que Carrizo puede marcar diferencias inmediatas. A la espera de que se resuelva la llegada de Hinestroza, la negociación por el jugador de Vélez podrían ser un efecto positivo de cara al comienzo de la temporada.

River lo buscó decidido, pero no hubo acuerdo

El interés de Boca no surge de la nada. River ya había realizado ofrecimientos por Carrizo, a pedido de Marcelo Gallardo, pero la propuesta de 6 millones por el 50% no convenció a Vélez y tampoco al propio jugador. Ese antecedente es el que alimenta la rivalidad y eleva la expectativa en este mercado.

Aunque en el "Millonario" estaban decididos a contratar al jugador que tuvo un gran Mundial Sub 20 con la Selección Argentina y era la primera opción para reforzar los extremos, la negativa obligó a bajar la negociación y buscar otras alternativas en el mercado.