Los refuerzos en Boca que fueron confirmados hasta el momento en enero 2026

Juan Román Riquelme sigue buscando refuerzos.

Boca se sigue moviendo en un mercado de pases que puede marcar a fuego su futuro. Se trata del momento previo a lo que será el inicio de una nueva temporada en donde tendrá por delante triple competencia en el primer semestre, si se suma el torneo Apertura 2026, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, el gran objetivo del cuadro Xeneize, que vuelve a estar competencia tras dos años de ausencia.

Con la ratificación de Claudio Úbeda como entrenador del equipo de La Ribera, Boca inició un período de búsqueda por encontrar jugadores en algunos puestos claves, aunque hasta el momento todo va muy a fuego lento en el club, que sí confirmó la salida de algunos jugadores que llevaban gran tiempo en el plantel, como Luis Advíncula y Frank Fabbra.

Qué jugadores llegaron a Boca hasta ahora

Hasta el momento, el único refuerzo que cerró Boca es Marino Hinestroza, futbolista de Atlético Nacional. El colombiano llegará al club a cambio de 5 millones de dólares por el 80% del pase, aunque todavía el jugador no llegó al país para firmar su contrato. Luego hay avances en distintas negociaciones por otros jugadores, pero ninguno más cerrado.

Marino Hinestroza, con acuerdo entre clubes.

Negociaciones por Cuello y Hernández

Por su parte, se conoce el interés de Boca por Alexis Cuello y Gastón Hernández, dos de los jugadores principales de San Lorenzo. Y Cuello está cerca de llegar al conjunto azul y oro, de acuerdo a las últimas informaciones. El Ciclón pretende 3 millones de dólares limpios por el 60% del pase, que es lo que le pertenece al club del delantero.

Respecto a Hernández, las negociaciones son más difíciles por lo pretendido por San Lorenzo, que quiere cuatro millones de dólares por su pase. En su caso, el Xeneize no está tan apurado en cerrarlo y las negociaciones pueden dilatarse más tiempo. El Ciclón trata de defender una fuerte negociación pese a su necesidad urgente de vender para pagar las inhibiciones que enfrenta.

Volvió Weingandt

De los jugadores que han vuelto a Boca tras terminar sus préstamos en otros clubes, Marcelo Weigandt es el primero en ser tenido en cuenta por Claudio Úbeda para los entrenamientos de la Primera, tras la salida de Luis Advíncula. Su contrato con Boca llega hasta diciembre de 2027 y su último partido en Boca lo jugó en noviembre de 2023. Después pasó a Inter Miami, equipo en donde ganó la MLS.