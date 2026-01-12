Boca acelera por Alexis Cuello: ya llamó a San Lorenzo y hay optimismo

Boca ya llamó a San Lorenzo e insiste por Cuello como refuerzo.

Boca Juniors acelera por Alexis Cuello y puede llegar a transformarse en refuerzo en este mercado de pases del fútbol argentino. De hecho, es la primera vez que desde el club de La Ribera reconocieron que llamaron a San Lorenzo para concretar el traspaso del delantero de 25 años, quien fue una de las figuras del "Ciclón" durante todo el 2025.

Si bien en el "Xeneize" hay optimismo para que la operación llegue a buen puerto, la cuestión a debatir ahora pasa por las cifras finales de la eventual venta y el salario del contrato del jugador surgido en Racing. Mientras tanto, el entrenador Claudio Úbeda espera para que se solucionen los últimos inconvenientes burocráticos para que se destrabe el arribo del extremo colombiano Marino Hinestroza como el primer fichaje, a cambio de unos cinco millones de dólares.

Boca ya se comunicó con San Lorenzo por Cuello

De acuerdo con la información del cronista Emiliano Raddi en ESPN, el "Cuervo" pretende tres millones de dólares libres por el 60% que le pertenece de la ficha del joven atacante, dado que el 40% restante es de Almagro. De acordar la cifra de dicho porcentaje más el sueldo con el jugador, la tarea del "Xeneize" entonces sería adquirir el 40% que es del equipo de José Ingenieros. Desde Brasil confirmaron, además, que no es real el supuesto interés de Fluminense por el protagonista.

Boca ya llamó a San Lorenzo e insiste por Cuello como refuerzo.

Boca necesita delanteros

A la espera de que se defina la interminable novela de Hinestroza desde Colombia, por el momento Úbeda apenas cuenta con Miguel Ángel Merentiel, Milton Giménez y el lesionado Edinson Cavani en la zona ofensiva. Por lo tanto, el director técnico rosarino precisa variantes y alternativas en los últimos metros de la cancha, algo que le puede aportar Cuello: presiona la salida de los defensores rivales, tiene un gran sacrificio y hace goles. Ahora, será tarea de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme cerrar las tratativas con el "Santo" para quedarse con este interesante delantero.

Los números de Cuello en San Lorenzo

73 partidos.

14 goles.

2 asistencias.

Sin títulos obtenidos.

Otros jugadores que busca Boca

Al margen de Hinestroza y Cuello, el otro nombre que aparece en órbita es el del central Gastón Hernández, actualmente en San Lorenzo. Y la prioridad será sumar un volante, con Santiago Ascacíbar -de Estudiantes de La Plata- y Alan Lescano -de Argentinos Juniors- en carpeta.

Las renovaciones y continuidades en el plantel de Boca

Mientras se gestionan las llegadas, el club también trabajo en blindar a sus promesas. Milton Delgado, Lautaro Di Lollo y Leandro Brey extendieron y mejoraron sus contratos hasta diciembre de 2029. Lo mismo hizo Lautaro Blanco, asegurándose su continuidad por varios anos mas. Javier García también renovó su vinculo hasta fines de 2026, aportando experiencia y peso en el vestuario como tercer arquero. Por su parte, Ander Herrera aceptó un contrato con un salario inferior al que percibía y ya se entrena con el grupo.

En cuanto a las salidas, Luis Advíncula llegó a un acuerdo para rescindir su contrato y volver a Perú, donde jugará en Alianza Lima después de once años en el exterior. Lucas Blondel seria cedido a préstamo a Argentinos Juniors. Si se confirmase, Boca tendría que tomar decisiones en el puesto del lateral derecho. Las alternativas son el juvenil Dylan Gorosito, recuperar a Marcelo Weigandt, quién se entrena en el club tras volver del préstamo en el Inter Miami, o buscar un nuevo jugador en esa posición.

Mas allá de esto, el volante Santiago Dalmasso y Mateo Mendia, defensor central, también dejarían el club de manera temporal para ganar minutos en primera. Además, el Inter Miami de Messi y Mascherano sigue de cerca a Di Lollo y Delgado, aunque Riquelme solo los dejaría ir por sus cláusulas recién renovadas.