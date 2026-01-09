Hay acuerdo para que Hinestroza sea refuerzo de Boca en 2026: los detalles de la negociación

Quién es Hinestroza, el delantero que está a un paso de jugar en Boca El talentoso extremo juega de wing derecho, aunque también puede jugar por izquierda. El atacante que todavía no firmó contrato se destaca por su explosión y cambio de marcha, lo que le permite tener desborde por la banda. Por ese motivo juega más por derecha que izquierda (con perfil cambiado), aunque se desempeñó en las dos posiciones en su país de origen. A pesar de que en lo que más se destaca es en superar a sus rivales en velocidad en el mano a mano, también puede cerrarse y disparar con su pierna menos hábil (la izquierda). El crack cafetero llega proveniente de Atlético Nacional de Medellín, donde disputó un total de 84 partidos. Allí hizo 11 goles y dio 14 asistencias, lo que muestra que quizás su principal función no es el gol, pero brinda mucho desborde y puede ser un revulsivo en el ataque. También pasó por Palmeiras (donde no llegó a debutar), Pachuca de México y Columbus Crew de la Major League Soccer, aunque en ninguno de estos tres equipos se terminó de afianzar.

La novela de Marino Hinestroza y Boca Juniors de a poco va llegando a su fin ya que el delantero colombiano está muy cerca de firmar su contrato con el equipo de La Ribera. Después de semanas de negociación, Atlético Nacional alcanzó un principio de acuerdo para que el futbolista se calce la "Azul y Oro" a partir del 2026 tal como esperaba. De esta manera, resta que viaje a nuestro país para que selle su nuevo vínculo que se estima, será por varias temporadas.

El extremo se unirá al plantel que comanda Claudio Úbeda después de que la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme pague los 5 millones de dólares al conjunto cafetero en este mercado de pases. De esta manera, el DT contará con su primer refuerzo para afrontar este año en el que no sólo disputarán los torneos locales, sino también la Copa Libertadores. Por supuesto, el atacante puede convertirse en una pieza fundamental pero antes deberá arribar al club, para lo que faltan algunos detalles.

Marino Hinestroza será refuerzo de Boca en 2026

Según informó el periodista Germán García Grova en conjunto con su colega Pipe Sierra de Colombia, Atlético Nacional aceptó las condiciones del "Xeneize" para vender al extremo de 23 años y este viernes 9 de enero "cruzarán la documentación" para concretar su arribo. De esta manera, en los próximos días el jugador llegará a nuestro país para firmar por cuatro años, tal como se habló desde un principio. En el medio de las negociaciones fue el propio delantero el que trató de acelerar todo cuando se ausentó en las últimas prácticas mientras las dirigencias llegaban a un acuerdo.

Lo que impedía que la operación se lleve a cabo era un 8% de la ficha de la que ninguna de las partes pretendía hacerse cargo. A raíz del reglamento en el mencionado país sudamericano, a cada futbolista le corresponde dicho monto por transferencia y su club quería que lo resigne. Finalmente las diferencias quedaron de lado, por lo que se calzará la "Azul y Oro" para ir por la séptima Libertadores de la historia de Boca.

Marino Hinestroza llegará a Boca Juniors

Cómo juega Marino Hinestroza, el primer refuerzo de Boca en 2026

El extremo juega de wing derecho, aunque también puede jugar por izquierda. El atacante se destaca por su explosión y cambio de marcha, lo que le permite tener desborde por la banda. Por ese motivo juega más por derecha que izquierda (con perfil cambiado), aunque se desempeñó en las dos posiciones. A pesar de que en lo que más se destaca es en superar a sus rivales en velocidad en el mano a mano, también puede cerrarse y disparar con su pierna menos hábil (la izquierda).

El crack llega proveniente de Atlético Nacional de Medellín, donde disputó un total de 84 partidos. Allí hizo 11 goles y dio 14 asistencias, lo que muestra que quizás su principal función no es el gol, pero brinda mucho desborde y puede ser un revulsivo en el ataque. También pasó por Palmeiras (donde no llegó a debutar), Pachuca de México y Columbus Crew de la Major League Soccer, aunque en ninguno de estos tres equipos se terminó de afianzar.

Las estadísticas de Hinestroza en su carrera