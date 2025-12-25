El aberrante comentario de Diego Díaz sobre Hinestroza, refuerzo de Boca: "Moreno"

La aberrante afirmación de Diego Díaz sobre Hinestroza en vivo (Picado TV).

Públicamente declarado como "anti Boca" desde hace mucho tiempo, Diego Díaz volvió a desubicarse con relación a algo vinculado al "Xeneize". En esta oportunidad, el periodista deportivo del canal de streaming Picado TV directamente discriminó a Marino Hinestroza, el extremo colombiano de 23 años que será el primer refuerzo de Boca Juniors en el 2026.

El exfutbolista y ex TyC Sports apuntó contra el delantero que se sumará al cuadro de La Ribera en el arranque de la pretemporada desde Atlético Nacional de Colombia, en una operación que rondará los seis millones de dólares. Con un comentario xenófobo y aberrante, el exdelantero descalificó al atacante que vestirá la camiseta "azul y oro" a partir de la próxima temporada.

Diego Díaz discriminó a Hinestroza, refuerzo de Boca: "Vende collares"

En un momento de su programa en Picado TV, el presentador y actor de 57 años dijo al aire: "La Navidad de Boca, ahí está. El moreno de Plaza Francia y... Eh...". Cuando se escuchó un "¡no!" desde la producción, el conductor insistió de manera irrespestuosa: "¿No? ¿Y quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares?".

Quién es Hinestroza y qué puede aportarle a Boca

El talentoso y joven "cafetero" se desempeña como extremo y su pie hábil es el derecho. Generalmente juega de wing derecho, aunque también puede jugar por izquierda. El delantero se destaca por su explosión y cambio de marcha, lo que le permite tener desborde por la banda. Por ese motivo juega más por derecha que izquierda (con perfil cambiado), aunque se desempeñó en las dos posiciones en Colombia. A pesar de que en lo que más se destaca es en superar a sus rivales en velocidad en el mano a mano, también puede cerrarse y disparar con su pierna menos hábil (la izquierda).

El futbolista llega de Atlético Nacional de Medellín, donde disputó 84 partidos. Allí hizo 11 goles y dio 14 asistencias, lo que muestra que quizás su principal función no es el gol, pero brinda mucho desborde y puede ser un revulsivo en el ataque. También pasó por Palmeiras (aunque ni siquiera llegó a debutar), Pachuca de México y Columbus Crew de la Major League Soccer, aunque en ninguno de estos tres equipos se terminó de afianzar.

"Boca es un grande de Argentina, del continente, es un equipo muy grande, muy interesante. Esperemos que sea lo que Dios quiera", sostuvo el delantero tiempo antes de cerrar su llegada al Xeneize. Un jugador con personalidad, le llaman "Bad boy (Chico malo)" y tiene una historia de resiliencia, después de salir de un barrio humilde de Cali y trabajar con 9 años en la construcción junto a su padre. Eligió el fútbol y el sacrificio para salir de un entorno difícil y hoy tiene el mayor desafío de su trayectoria.

Hinestroza, el primer refuerzo de Boca en el 2026.

Las estadísticas de Hinestroza en su carrera