Diego Díaz desbarrancó y atacó a Leandro Paredes en Boca: "Sorete"

Diego Díaz derrapó con vergonzosos comentarios contra Leandro Paredes en las últimas horas. El reconocido periodista, que forma parte del canal de streaming Picado TV, apuntó contra la figura de Boca Juniors y campeón del mundo con la Selección Argentina, pero no por su desempeño en el verde césped. Si bien reconoció el nivel del volante surgido del "Xeneize", también lo cuestionó por sus actitudes dentro del campo de juego e hizo mención a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, pero sin nombrarlo en su programa.

Desde el regreso del mediocampista proveniente de la Roma de Italia, el equipo de La Ribera mejoró considerablemente su juego y es uno de los candidatos a quedarse con el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Por supuesto, antes tendrá que dejar en el camino a Racing, en el duelo que tendrá lugar este domingo 7 de diciembre desde las 19 horas en La Bombonera. No hay dudas que Paredes estará desde el arranque, pero antes recibió un desubicado ataque de Díaz en vivo.

Diego Díaz atacó a Paredes: "Canchero"

"En este libro que está escribiendo en su historia de retorno a Boca tiene que quitar de una vez por todas esas imágenes que lo manchan porque lo hacen quedar como un sorete", comenzó el ex TyC Sports con su opinión sobre el volante del "Xeneize". Luego, continuó: "Un campeón del mundo con estas condiciones y con esta posibilidad tan linda que tiene y se gana en Boca fin de semana tras fin de semana la verdad que lo enchastre por esta pelotudez del canchero, del soberbio, es absolutamente innecesario".

A su vez, el reconocido periodista profundizó y destacó al mediocampista más allá de las críticas, pero no lo perdonó: "Tiene todo desde lo futbolístico, no necesita ensuciarlo con este tipo de conductas tan visibles y que nos hacen a muchos decir: 'Y claro, como tiene la camiseta de Boca entonces hace lo que se le canta'. Y nos hace a muchos pensar y ligarnos también con el hombre que dirige el fúbol".

Con esto último, hizo referencia al presidente de la AFA y luego incluyó a otro campeón del mundo: "Seguramente a estos que están ahí con vestidito naranja, rosa o negro hubo una bajada de línea por la cual a Paredes o a (Ángel) Di María en algunas cuestiones puntuales... 'con calma, con cuidado'". "¿Con Paredes por dónde podía pasar? En el lugar obvio que nos muestra permanentemente, las quejas, los destratos, la soberbia y la altanería para relacionarse con los rivales y con los árbitros", sentenció con crudeza.

Leandro Paredes, atacado por Diego Díaz en Picado TV

Los números de Paredes en Boca

Partidos jugados : 48 (17 desde su regreso).

: 48 (17 desde su regreso). Goles : 6 (+1).

: 6 (+1). Asistencias : 4 (+4).

: 4 (+4). Títulos: Torneo Apertura 2011 y Copa Argentina 2012.

Cuándo juegan Boca y Racing por la semifinal del Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre el "Xeneize" y la "Academia" por la semifinal del Torneo Clausura se jugará este domingo 7 de diciembre de 2025, a partir de las 19 horas en La Bombonera. El encuentro arbitrado por Darío Herrera será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El streaming online será de TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.