En qué invertir el aguinaldo de diciembre 2025: carteras sugeridas por Cocos para cada perfil de inversor

Si bien el mercado local continúa ordenándose, en esta última parte del año Argentina atraviesa un período de mayor estabilidad: los dólares financieros acompañan este escenario sin presiones significativas y los bonos corporativos siguen siendo la alternativa más sólida dentro de la renta fija en moneda dura.

En paralelo, el peso volvió a ganar lugar como activo financiero gracias a fondos diversificados y estrategias de carry que continúan siendo atractivas en un contexto donde la inflación se moderó de manera progresiva. En el plano internacional predominan las oportunidades selectivas en acciones de calidad, sectores defensivos y compañías con crecimiento comprobado.

Perfil conservador

Objetivo: preservar capital, dolarizar sin volatilidad y mantener previsibilidad. Ideal para inversores que buscan resguardo en USD con emisores de primera línea.

50% en FCI Cocos Ahorro USD integrado por variadas ONs, de las más seguras del mercado. Ideal para quienes buscan dolarizarse sin riesgo soberano y con liquidez diaria para efectuar pagos o retiros 24/7.

integrado por variadas ONs, de las más seguras del mercado. Ideal para quienes buscan dolarizarse sin riesgo soberano y con liquidez diaria para efectuar pagos o retiros 24/7. 20% en ON Tecpetrol 2030/2031 . Emisor sólido del sector energético, con métricas financieras robustas y cupones en USD. Bajísimo riesgo relativo dentro del universo corporativo argentino.

. Emisor sólido del sector energético, con métricas financieras robustas y cupones en USD. Bajísimo riesgo relativo dentro del universo corporativo argentino. 20% en ON Pampa Energía (MGCOD/MGCQO/MGCMO) La compañía con mejores balances del sector energético. Historial impecable de pagos, generación estable de caja y sólido posicionamiento en Vaca Muerta.

(MGCOD/MGCQO/MGCMO) La compañía con mejores balances del sector energético. Historial impecable de pagos, generación estable de caja y sólido posicionamiento en Vaca Muerta. 10% en CEDEAR Coca Cola (KO) Activo defensivo por excelencia: consumo estable, presencia global, bajo beta y flujo de caja previsible. Ideal para completar una cartera de perfil conservador.

Perfil moderado

Objetivo: equilibrar rendimiento en pesos, dolarización vía corporativos, y una pata de acciones globales muy seleccionadas.

30% en FCI Cocos Dólares Plus rentabilidad competitiva en dólares. Incluye ONs de PAMPA, Tecpetrol, Brasil 2026, T-Notes y crédito privado. Combina estabilidad con carry en dólares.

rentabilidad competitiva en dólares. Incluye ONs de PAMPA, Tecpetrol, Brasil 2026, T-Notes y crédito privado. Combina estabilidad con carry en dólares. 25% en FCI Cocos Rendimiento (pesos): fondo T+0 con liquidez diaria para efectuar pagos o retiros 24/7. Captura tasas en pesos sin asumir duración excesiva, ideal como reserva táctica diversificado en ONs, créditos privados y renta fija de corto plazo.

(pesos): fondo T+0 con liquidez diaria para efectuar pagos o retiros 24/7. Captura tasas en pesos sin asumir duración excesiva, ideal como reserva táctica diversificado en ONs, créditos privados y renta fija de corto plazo. 15% en ON Tecpetrol 2030/2031 .Se mantiene de la cartera anterior.

.Se mantiene de la cartera anterior. 15% en ON Pampa Energía (MGCOD/MGCQO/MGCMO). Se mantiene de la cartera anterior.

(MGCOD/MGCQO/MGCMO). Se mantiene de la cartera anterior. 15% en CEDEARs defensivos [5% UnitedHealth (UNH), 5% Coca-Cola (KO), 5% Berkshire Hathaway (BRKB)]: un mix equilibrado entre salud, consumo básico y value global. Aporta estabilidad, baja volatilidad y compensa el riesgo local.

UnitedHealth: líder absoluto del sector salud en EE.UU. Crecimiento sostenido en ingresos y servicios médicos. Excelente compounder a largo plazo.

Berkshire Hathaway es la holding de calidad por excelencia: seguros, energía, transporte, Apple y posiciones de valor. Tiene caja extraordinaria y bajo nivel de deuda. Actúa como un “ETF de empresas buenas”, reduce volatilidad y aporta estabilidad al equity global.

Coca Cola: consumo básico global, altamente defensiva. Demanda estable incluso en ciclos recesivos. Ideal para perfiles que buscan estabilidad

Perfil agresivo

Objetivo: maximizar retorno aceptando volatilidad. Combinación de equity argentino, global y carry en dólares, con un sesgo marcado hacia crecimiento.

20% en FCI Cocos Acciones : exposición diversificada a acciones argentinas mediante un fondo activo que selecciona las mejores oportunidades del mercado local.

: exposición diversificada a acciones argentinas mediante un fondo activo que selecciona las mejores oportunidades del mercado local. 15% en ON Pampa Energía (MGCOD/MGCQO/MGCMO). Se mantiene de la cartera anterior.

(MGCOD/MGCQO/MGCMO). Se mantiene de la cartera anterior. 20% en FCI Cocos Dólares Plus . Se mantiene de la cartera anterior.

. Se mantiene de la cartera anterior. 10% en FCI Cocos Rendimiento (pesos). Se mantiene de la cartera anterior.

(pesos). Se mantiene de la cartera anterior. 35% en CEDEARs [15% Berkshire Hathaway (se mantiene de la cartera anterior), 5% META, 5% Spotify (SPOT), 5% Nubank (NU), 5% XLV ETF Sector Salud]. Selección global diseñada para equilibrar calidad, crecimiento y defensivos.

Meta Platforms: crecimiento fuerte en publicidad digital, YouTube-like engagement y eficiencia operativa. Impulso estructural en IA aplicada a segmentación publicitaria. Buena combinación de crecimiento con recompras y caja.

Spotify: plataforma líder de streaming de audio. Expansión de márgenes por subas de precios y verticales como podcasts y audiolibros. Mayor potencial de crecimiento estructural dentro del segmento digital. Más volátil, pero aporta upside dentro del bucket agresivo.



Nubank: banco digital más grande de LatAm, crecimiento doble dígito y rentabilidad creciente. Fuerte presencia en Brasil y México, mercados con baja bancarización. Múltiplos razonables para su ritmo de expansión. Aporta el componente “high growth” de la cartera.

Sector Salud (ETF): Exposición a farmacéuticas, equipamiento médico y seguros de salud. Sector defensivo, estable y con drivers de crecimiento estructural. Suaviza la volatilidad del resto de la cartera.



