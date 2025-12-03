Marcela Feudale se pudrió en vivo y dijo sin filtros lo que piensa sobre el Gobierno: "Eso".

La periodista e historiadora Marcela Feudale no se calló nada y lanzó un durísimo diagnóstico sobre la realidad económica que atraviesa la Argentina bajo la gestión de Javier Milei. Al aire de Radio 10, la histórica figura de los medios analizó el modelo libertario.

Feudale apuntó contra la proliferación de trabajos de subsistencia que el Gobierno celebra como libertad económica. "Es una locura lo que están pretendiendo, esta famosa uberización de la economía", disparó y profundizó: "No es solamente el Uber, es todo. Todos estos trabajos rápidos que te dejan algún manguito para poder llegar a fin de mes".

La conductora cuestionó la viabilidad de que toda la sociedad viva de changas o emprendimientos caseros: "¿Cuántas personas produciendo velas para ver si salva la olla? ¿Cuánta gente conduciendo un taxi?". Y advirtió sobre la saturación del mercado: "Son emergentes que llega un momento que ni siquiera funcionan tampoco, porque son tantos que no los necesitamos".

El momento de enojo de Feudale

Finalmente, Feudale fue al hueso y destruyó el concepto del monotributo como herramienta de progreso, calificándolo como un eufemismo para la falta de derechos. "Eso se llama precarización laboral. Pónganle el nombre que le tienen que poner", exigió.

Con dureza, cerró su editorial desenmascarando la narrativa política detrás de estas modalidades: "El monotributo fue eso, precarización laboral. Pero bueno, lo disimulamos y vemos cómo le chanteamos a la gente y vemos que sea mejor, ¿no?".