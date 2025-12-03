Receta de ensalada fresca con garbanzos crujientes: fácil, alta en proteínas e ideal para hacer en verano.

Existe una receta de ensalada fresca con garbanzos crocantes que es ideal para preparar en verano. Ahora que se acercan los días de calor, es fundamental tener a mano recetas fáciles que te resuelvan los almuerzos, y que además de ser deliciosas y nutritivas, también sean refrescantes.

Aunque la mayoría de las personas come los garbanzos en su estado natural, esta receta propone algo totalmente diferente: llevarlos al horno para sumarle una textura crunchy a las ensaladas. Además, este plato es alto en proteínas, ideal si entrenás o querés fortalecer tu masa muscular.

La receta fue compartida por Mercy Cocina, creadora de recetas saludables en sus redes sociales. Es muy sencilla de preparar y sin dudas le va a dar un toque distintivo a tus ensaladas. Podés tomar la receta completa o simplemente quedarte con los garbanzos tostados y agregárselo a la ensalada que vos quieras, con ingredientes que tengas en casa.

Receta de ensalada fresca con garbanzos crocantes

Ingredientes

Para la ensalada:

Lechuga

1 lata de choclo

1/2 taza de cebolla morada picada

1/2 taza de queso feta

1 palta en cubos

Para el aderezo:

Mayonesa (opcional)

Jugo de limón

Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Para los garbanzos:

1 taza de garbanzos cocidos

1 cucharada de paprika

1 cucharadita de ajo en polvo

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Preparación