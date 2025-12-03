EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de ensalada fresca con garbanzos crujientes: fácil, alta en proteínas e ideal para hacer en verano

Así es como podés preparar una ensalada refrescante, deliciosa y alta en proteínas para hacer en verano: su ingrediente estrella son los garbanzos crujientes.

03 de diciembre, 2025 | 11.33

Existe una receta de ensalada fresca con garbanzos crocantes que es ideal para preparar en verano. Ahora que se acercan los días de calor, es fundamental tener a mano recetas fáciles que te resuelvan los almuerzos, y que además de ser deliciosas y nutritivas, también sean refrescantes.

Aunque la mayoría de las personas come los garbanzos en su estado natural, esta receta propone algo totalmente diferente: llevarlos al horno para sumarle una textura crunchy a las ensaladas. Además, este plato es alto en proteínas, ideal si entrenás o querés fortalecer tu masa muscular.

La receta fue compartida por Mercy Cocina, creadora de recetas saludables en sus redes sociales. Es muy sencilla de preparar y sin dudas le va a dar un toque distintivo a tus ensaladas. Podés tomar la receta completa o simplemente quedarte con los garbanzos tostados y agregárselo a la ensalada que vos quieras, con ingredientes que tengas en casa.

Receta de ensalada fresca con garbanzos crocantes

Ingredientes

Para la ensalada:

  • Lechuga

  • 1 lata de choclo

  • 1/2 taza de cebolla morada picada

  • 1/2 taza de queso feta 

  • 1 palta en cubos

Para el aderezo:

  • Mayonesa (opcional)

  • Jugo de limón

  • Aceite de oliva

  • Sal y pimienta a gusto

Para los garbanzos:

  • 1 taza de garbanzos cocidos

  • 1 cucharada de paprika

  • 1 cucharadita de ajo en polvo

  • 2 dientes de ajo picados

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal y pimienta a gusto

Preparación

  1. Garbanzos crujientes: Mezclá los garbanzos con el aceite de oliva, paprika, sal de ajo, ajo picado, sal y pimienta. Colocalos en la freidora de aire a 180 °C por 20 minutos o en el horno hasta que se doren. Reservá.

  2. Aderezo: En un recipiente, mezcla mayonesa (opcional) con el jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

  3. Armar la ensalada: En un bowl grande colocá la lechuga, choclo, cebolla, queso feta, palta y los garbanzos. Agregá el aderezo, mezclá muy bien y serví.

