Existe una receta de ensalada fresca con garbanzos crocantes que es ideal para preparar en verano. Ahora que se acercan los días de calor, es fundamental tener a mano recetas fáciles que te resuelvan los almuerzos, y que además de ser deliciosas y nutritivas, también sean refrescantes.
Aunque la mayoría de las personas come los garbanzos en su estado natural, esta receta propone algo totalmente diferente: llevarlos al horno para sumarle una textura crunchy a las ensaladas. Además, este plato es alto en proteínas, ideal si entrenás o querés fortalecer tu masa muscular.
La receta fue compartida por Mercy Cocina, creadora de recetas saludables en sus redes sociales. Es muy sencilla de preparar y sin dudas le va a dar un toque distintivo a tus ensaladas. Podés tomar la receta completa o simplemente quedarte con los garbanzos tostados y agregárselo a la ensalada que vos quieras, con ingredientes que tengas en casa.
Receta de ensalada fresca con garbanzos crocantes
Ingredientes
Para la ensalada:
-
Lechuga
-
1 lata de choclo
-
1/2 taza de cebolla morada picada
-
1/2 taza de queso feta
-
1 palta en cubos
Para el aderezo:
-
Mayonesa (opcional)
-
Jugo de limón
-
Aceite de oliva
-
Sal y pimienta a gusto
Para los garbanzos:
-
1 taza de garbanzos cocidos
-
1 cucharada de paprika
-
1 cucharadita de ajo en polvo
-
2 dientes de ajo picados
-
2 cucharadas de aceite de oliva
-
Sal y pimienta a gusto
Preparación
-
Garbanzos crujientes: Mezclá los garbanzos con el aceite de oliva, paprika, sal de ajo, ajo picado, sal y pimienta. Colocalos en la freidora de aire a 180 °C por 20 minutos o en el horno hasta que se doren. Reservá.
-
Aderezo: En un recipiente, mezcla mayonesa (opcional) con el jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.
-
Armar la ensalada: En un bowl grande colocá la lechuga, choclo, cebolla, queso feta, palta y los garbanzos. Agregá el aderezo, mezclá muy bien y serví.