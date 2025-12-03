¿Habrá temporada 5 de "Envidiosa" en Netflix? Qué se sabe del futuro de la serie

"Envidiosa", serie disponible en Netflix.

La serie argentina Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani, volvió hace poco con su tercera temporada en Netflix, y el estreno: el 19 de noviembre de 2025, puso de nuevo a Vicky, su personaje central, en el centro de la escena. Desde entonces, el impacto fue inmediato: la serie escaló en popularidad, se convirtió en uno de los estrenos más vistos regionalmente y generó expectativas respecto a su continuidad.

¿Habrá quinta temporada de "Envidiosa"?

La producción de Envidiosa está, al menos por ahora, en pausa de lanzamientos: tras la emisión de la temporada 3, la protagonista confirmó que ya se filmó la siguiente entrega: una cuarta temporada. En diálogo con los medios, Siciliani reveló que ya existe la siguiente temporada y está terminada. Además, agregó que será la entrega final de la serie. Según dijo, la producción cerró por completo: “hay cuarta, está hecha, es una bomba”, afirmó.

El equipo creativo detrás de la serie: productores, guionistas y técnicos que vienen trabajando desde las ediciones anteriores, continúan vinculados, aunque no hay señales públicas de que haya plan para una quinta temporada.

De acuerdo con lo declarado por la protagonista, no habría quinta temporada de Envidiosa. Hasta el momento, no hay ningún anuncio oficial de renovación más allá de eso. Los rumores de una quinta temporada han quedado descartados según esas declaraciones.

Escena de "Envidiosa", serie argentina de Netflix.

¿Cómo sigue "Envidiosa" después de la tercera temporada?

La tercera temporada llevó a Vicky a enfrentar una encrucijada decisiva: logró graduarse como arquitecta, estar en pareja con Matías y parecía encaminada hacia una vida estable. Pero las certezas se derrumbaron: inseguridades, celos y revelaciones terminaron sacudiendo su mundo. La tercera entrega terminó con un giro importante que reconfigura por completo su relación con Matías y pone en jaque sus decisiones vitales.

Con la cuarta temporada ya filmada, la expectativa ahora pasa por ver cómo cierran todos esos conflictos: qué decisiones toma Vicky, cómo evoluciona su vínculo con Matías, y si encuentra un cierre digno para su búsqueda de identidad, amor y realización personal. Según lo confesado por los responsables, el final será contundente y pensado para cerrar su arco narrativo.

Envidiosa vive un momento de transición: la tercera temporada confirmó su vigencia y resonancia; la cuarta ya está grabada y será la despedida definitiva. El equipo de producción parece haber completado su ciclo. Queda por verse, cuando la nueva temporada sea estrenada, si el cierre estará a la altura del furor que generó la serie.