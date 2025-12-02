Pla es un pueblo perfecto para desconectar de la ciudad.

La Provincia de Buenos Aires tiene muchos pueblos que son una oportundiad ideal para hacer una escapada de fin de semana, comer rico y conectar con el aire puro. A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, Plá ofrece buena comida y una atmósfera acogedora que invita a pasar a los fans de las localidades pequeñas.

Plá es una localidad rural perteneciente al partido de Alberti, en la provincia de Buenos Aires, y situada a unos 204 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El pueblo reúne una población que no supera los 200 habitantes y entre sus puntos de interés se destacan la estación ferroviaria, el tradicional Bodegón de Campo - Club Ciclón y el espacio cultural La Peña La Casona.

El bodegón en cuestión es una opción perfecta para difrutar de gastronomía tradicional como asado, pastas y empanadas fritas, con una exquisita elaboración, en porciones abundantes y precios muy económicos. La plaza del pueblo conserva la memoria del personaje que dio origen al apodo de “la Capital del mundo”: Néstor Pietrobelli. Este reconocido decidor, famoso a nivel nacional, solía presentarse en cada lugar al que iba diciendo que era de Plá, “la capital del mundo”. Su frase terminó marcando la identidad del pueblo, una impronta que continúa vigente y que, aseguran, perdurará para siempre.

Bodegón de Pla.

La historia de Plá, el pequeño pueblo de Alberti

Los orígenes de este paraje se sitúan a comienzos del siglo XX, cuando los primeros pobladores llegaron con la intención de impulsar el trabajo agrícola en la zona. Tiempo después, la empresa que operaba el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires solicitó permiso para extender las vías a través de esos campos y levantar una estación. Así, en 1909 quedó habilitado el servicio ferroviario que unía Buenos Aires con Patricios. La presencia del tren revitalizó el área, aunque la fundación formal de la localidad se concretó recién en 1923, impulsada por la labor de Francisco B. Plá. En reconocimiento a su aporte, el lugar adoptó su apellido como nombre.

Pla.

Otro pueblo remoto para ir a desconectar

La provincia de Buenos Aires es un mapa lleno de rincones sorprendentes para una escapada cercana. A unos 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires aparece Pablo Acosta, un pequeño pueblo perfecto para desconectar y respirar naturaleza. Este paraje, habitado por apenas 15 personas, se volvió un refugio ideal para quienes buscan calma, buenos paisajes y un ambiente relajado. Es un lugar donde pasar el día tomando mate bajo el sol, probar platos locales o animarse a diversas actividades al aire libre, siempre con la tranquilidad como protagonista.