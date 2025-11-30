Pehuajó es una localidad ideal para desconectar.

La Provincia de Buenos Aires está llena de pueblos y ciudades con atractivos para conocer y disfrutar, en especial para aquellos que buscan una escapada para desconectar de la locura de las grandes urbes. Uno de ellos es Pehuajó, el icónico lugar donde transcurre la película de la tortuga Manuelita, ubicado sobre la Ruta 5.

Hacer escapadas de fin de semana desde las grandes ciudades hacia pueblos pequeños es una excelente forma de desconectar del ritmo invita al descanso. Esta pausa breve ayuda a reducir el estrés, mejorar el bienestar general y renovar la energía, algo especialmente valioso para quienes viven rodeados de tránsito, pantallas y horarios exigentes.

Pehuajó es una ciudad ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, conocida por su identidad rural, su fuerte tradición agrícola-ganadera y su ambiente tranquilo. El lugar se hizo famoso por la referencia literaria de Manuelita, el personaje de Manuel García Ferré, y hoy combina historia, cultura y naturaleza. Su arquitectura clásica del interior bonaerense, plazas amplias y museos locales permiten conocer mejor el desarrollo de la región y la vida cotidiana de una comunidad marcada por el trabajo del campo.

Atractivos de la ciudad de Pehuajó

Plaza Dardo Rocha: es el punto central de la ciudad, ideal para caminar, descansar bajo los árboles y recorrer los alrededores, donde hay bares y comercios tradicionales.

Parque San Martín: un espacio amplio y muy verde para pasar la tarde, hacer un picnic o simplemente disfrutar del aire libre en un ambiente tranquilo.

Museo Regional Rafael Hernández: ofrece una mirada a la historia local, con objetos, documentos y muestras que ayudan a entender el desarrollo de Pehuajó y su región.

Escultura de Manuelita.