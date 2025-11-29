El tesoro natural en el corazón de Yacanto: cabalgata, senderismo y ríos cristalinos

Ubicado a 122 km de Córdoba capital en el Valle de Calamuchita, San Miguel de los Ríos se erige como uno de los enclaves serranos poco conocidos, pero ideales para conectar con la naturaleza. Con el Río Tabaquillo como uno de sus principales atractivos y que atraviesa toda la localidad, su color dorado le da una identidad muy particular, al igual que la frondosidad de los árboles que lo acompañan.

"Es refugio de la flora local, ya que es el lugar elegido por los algarrobos blancos y negros, talas y piquillines para crecer y mostrarse abundantes", destacó el portal Cadena3.

¿Qué hacer en San Miguel de los Ríos?

Rodeado de frondosos árboles que conforman la postal característica del destino, San Miguel de los Rios cuenta con grandes bosques de pino, pero también se encuentran muchos ejemplares de flora local como algarrobos, talas y piquillines.

Uno de los recorridos imperdibles es el de las Tres Cascadas, formadas donde el río Tabaquillo encajonado entre los paredones de piedras formando una enorme pileta natural.

El tesoro natural de Yacanto es ideal tanto para pasar el día como para quedarse y pasar unas noches, tiene un camping local en la parte alta con vistas espectaculares de toda la zona. Se pueden hacer actividades como senderismo, trekking, ciclismo o cabalgatas para llegar a los lugares más recónditos; o practicar pesca deportiva.

¿Cómo llegar a San Miguel de los Ríos?

Para llegar a San Miguel de los Ríos desde Córdoba se debe tomar la Ruta Provincial 5 hacia el Valle de Calamuchita, continuando hasta Villa Yacanto. Desde allí, acceder por un camino de ripio de unos kilómetros que conduce directamente al paraje, atravesando un entorno serrano tranquilo y natural.