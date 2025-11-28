La CGT Formosa se declaró en alerta por las políticas libertarias de Milei y ratificó su apoyo al Modelo Formoseño

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) Regional Formosa expresó su acompañamiento al modelo de provincia que conduce el gobernador Gildo Insfrán y, al mismo tiempo, anunció que se declara en estado de alerta ante la situación que, según indicaron, atraviesan los trabajadores afectados por las políticas del gobierno nacional de Javier Milei.

Según detalla el comunicado, a las 20 horas del 26 de noviembre de 2025 se reunió el Consejo Directivo Regional Formosa, donde manifestaron el apoyo "al modelo de provincia que nos propone nuestro líder conductor, el gobernador Gildo Insfrán", y destacaron: "Con el Modelo Formoseño que logró derechos para los trabajadores y su pueblo, en crisis en este momento por las políticas nacionales”.

En ese marco, el organismo sindical se declaró en "estado de alerta" por la “pública y grave situación que afecta a los trabajadores”, y aseguraron que reafirman "la unidad y organización en apoyo a la conducción del delegado regional de la CGT, compañero Hilario Martínez".

Insfrán, y la unión del Norte Grande

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, participó de la 22ª Asamblea del Norte Grande en Santiago del Estero, junto a mandatarios de Catamarca, La Rioja, Jujuy, Misiones y Santiago del Estero, y vicegobernadores de Corrientes, Chaco y Salta. El encuentro se centró en un mensaje de unidad y federalismo, el cual es el eje principal de su comunicado la urgencia por el envío de fondos nacionales destinados a obras públicas e inversión en las provincias.

Como parte de los acuerdos, se eligió por unanimidad al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, como Presidente Pro Témpore del bloque por un año. Además, el comunicado de la reunión también manifestó un firme respaldo a La Rioja en su reclamo por la restitución de una partida compensatoria en el Presupuesto Nacional por el punto de coparticipación perdido en 1988, y apoyó a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones respecto a los montos insuficientes asignados para sus cajas previsionales.

Los gobernadores instaron a que el Presupuesto 2026 contemple adecuadamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los fondos de combustibles. Además, ratificaron el pedido de reducir la alícuota del ARCA del 1,9% al 1%, que reintegra el 0,9% a la masa coparticipable, y respaldaron el reclamo de Corrientes y Misiones por las regalías de Yacyretá. La Asamblea concluyó reafirmando el compromiso regional de diálogo permanente y el trabajo unido en defensa de los intereses federales.