Santa Cruz sufre la crisis: la actividad económica se derrumbó 8,7% en octubre y desnuda la recesión

La crisis económica desatada por el gobierno de Javier Milei parece no tener piso. La actividad económica en la provincia de Santa Cruz sufrió una caída interanual del 8,7% en octubre. Aunque mostró una recuperación intermensual del 2,5% en la medición desestacionalizada, la leve mejora resulta insuficiente para revertir la tendencia recesiva.

Santa Cruz arrancó el 2025 con un crecimiento del 27,3% en enero, pero luego se desplomó. La recuperación observada en la primera mitad del año se revirtió rápidamente, y el segundo semestre confirmó el ingreso a una fase recesiva profunda que afecta tanto al comercio como a los servicios.

La dinámica económica provincial muestra que la recesión de 2025 excede el plano comercial y se proyecta sobre toda la estructura productiva provincial. Los informes recientes revelan una contracción persistente, agravada por señales externas que profundizan el deterioro: el cierre de más de 150 comercios en Río Gallegos expone un nivel de estrés operativo que trasciende la caída de ventas y refleja colapso de liquidez, ausencia de crédito y dificultad para sostener costos fijos mínimos.

"A este proceso se suma la declaración de emergencia administrativa y económica en Río Gallegos y el desdoblamiento del pago de salarios estatales por parte del Gobierno provincial. Estos hechos amplifican la fragilidad sistémica: el sector público es un demandante central de bienes, servicios y empleo. Cuando las administraciones locales admiten su incapacidad de sostener gastos corrientes sin medidas excepcionales, la consecuencia inmediata es una contracción adicional del consumo y un aumento de la incertidumbre entre comercios y proveedores dependientes del flujo estatal", afirma el documento elaborado por la Federación Económica de Santa Cruz (FESC).

Las empresas, especialmente las PyMEs relevadas, señalan que las dificultades para afrontar aguinaldos, mantener planteles y cubrir impuestos no responden solo a la baja de ventas, sino a un entorno donde la cadena de pagos está deteriorada. La fuerte proporción de endeudamiento registrada en la Encuesta Provincial de Actividad PyME (EPAP), elaborada por la FESC entre el 10 y el 30 de agosto, confirma que el financiamiento dejó de canalizar inversiones y se transformó en un mecanismo defensivo para sostener operaciones mínimas. La coexistencia entre caídas sectoriales, cierres definitivos y emergencias fiscales municipales describe una economía donde la recesión no es coyuntural, sino estructural, con actores públicos y privados operando al límite.

Cayó la actividad económica en Santa Cruz: cuáles fueron los rubros más golpeados

El desempeño sectorial de octubre confirmó que ningún rubro escapa al contexto desfavorable. Alimentos y Bebidas, tradicionalmente más resistente, registró una caída interanual del 4,2%, la menor del relevamiento. Servicios, que incluye hotelería, turismo y actividades profesionales, cayó 7,3% interanual, aunque mostró una recuperación intermensual del 2,3%. La demanda de servicios privados y turísticos se mantiene deprimida, con perspectivas conservadoras para la temporada de verano que se aproxima.

El panorama es aún más negativo en Calzado, Indumentaria y Textiles, con una contracción del 9,5%. El consumo se desplazó definitivamente hacia bienes esenciales, recortando categorías consideradas prescindibles. Ferreterías y Construcción retrocedió 9,8% interanual, con la construcción privada paralizada. Los comercios subsisten gracias a pequeñas refacciones y mantenimiento básico, mientras que el sector de muebles y decoración atraviesa su peor crisis en años. Farmacia y Perfumería registró la mayor caída interanual (-13,2%), pero también el mejor desempeño intermensual con un repunte del 17,6%.

Las expectativas empresariales reflejan el difícil momento que atraviesa el sector privado provincial. Casi la mitad de los encuestados (47,4%) considera que su situación empeoró respecto al año anterior, mientras solo el 20% reporta mejoras. Este balance negativo se traduce en una marcada retracción de la inversión: apenas el 22,1% considera que es un buen momento para invertir, mientras el 36,8% descarta cualquier proyecto de expansión.

Sin embargo, las perspectivas a futuro muestran un atisbo de optimismo. El 58,9% espera una mejora en los próximos 12 meses, aunque esta expectativa convive con un 15,8% que prevé un empeoramiento. Este panorama mixto sugiere que, si bien predomina la cautela, existe cierta confianza en una eventual recuperación vinculada a la reactivación del consumo interno y la estabilización macroeconómica.