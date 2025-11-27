Alerta amarilla por fuertes tormentas: una por una, las 6 provincias afectadas

El pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional (SMN) alertó sobre las altas probabilidades de lluvias y tormentas a partir de la jornada de este jueves 27 de noviembre, alcanzando picos del 70% en algunas zonas. Desde la entidad emitieron un alerta amarilla que rige para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores.

Si bien el clima del pasado miércoles se caracterizó por un cielo despejado y el fuerte ascenso térmico, este cuadro no tardará muchas horas en cambiar drásticamente. Por el momento, el calor se mantiene y durante la jornada de este jueves se esperaban solo vientos moderados provenientes del noroeste en el Gran Buenos Aires y el AMBA. Pero, el alerta amarilla anticipa otro porvenir.

Cómo estará el tiempo este fin de semana en el AMBA

El próximo fin de semana, que cerrará un noviembre caluroso y de tormentas de variada intensidad, registrará vientos persistentes con fuertes ráfagas desde el sector este durante la jornada del sábado. Las temperaturas bajarán drásticamente respecto al día viernes, con mínimas de alrededor de 17°C y máximas cercanas a los 20°C.

Durante la mañana podrían presentarse lluvias y tormentas de distinta magnitud, que se mantendrían durante gran parte del día. Desde el sitio especializado en meteorología Meteored alertaron que la suma del viento persistente y la crecida del Río de la Plata obligan a estar atentos a los avisos del Servicio Hidrográfico Naval (SHN).

Durante la jornada del domingo el ambiente estará húmedo, con probabilidades de tormentas y vientos del este. Las temperaturas rondarían los mismos valores que el sábado, alcanzándose la mínima en las últimas horas del día con el ingreso de aire fresco.

Según el SMN, la probabilidad de precipitaciones estará presente durante todo el fin de semana -rondando el 40% y el 70% de probabilidad-. Por su parte, durante el inicio de diciembre, la tendencia probablemente se mantenga.

Alertas meteorológicas en 6 provincias: cuáles son

Según indicó Meteored, la composición atmosférica mantiene en observación a las regiones cordilleranas por la probabilidad de eventos severos. A su vez, la evolución de los sistemas meteorológicos abre la posibilidad de que las lluvias se desplacen hacia otras áreas centrales en el transcurso de estos días.

El avance de un frío de frente y la interacción de los sistemas meteorológicos conformarán las condiciones, para que los cambios que actualmente afectan a La Pampa y el AMBA se extiendan gradualmente hacia diversas provincias del centro y del norte argentino.

Para este jueves, el SMN emitió un alerta amarilla por tormentas en distintas provincias. Estas regiones son: el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, el norte de San Luis, el noreste de Mendoza, el sur de La Rioja y el noroeste de Córdoba.

Mientras que para la jornada del viernes, desde la entidad se emitió el mismo alerta afectando al noreste de Mendoza, gran parte de San Luis y Córdoba, el sur de La Rioja y la zona central de Santa Fe.