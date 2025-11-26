Desmienten a Malaspina sobre un llamado para que no descendiera San Lorenzo: "Proteger a Moretti"

Desmienten a Cristian Malaspina sobre un llamado del Gobierno nacional para que San Lorenzo no descendiera de categoría en 2017.

Luego de que el presidente de Argentinos Juniors y Secretario General de la AFA, Cristian Malaspina, revelara que recibió un llamado desde el gobierno de Mauricio Macri para que no descendieran San Lorenzo y Huracán en 2017, el fútbol argentino sumó una nueva polémica. Sin embargo, protagonistas de Boedo salieron a desmentir al dirigente del "Bicho" y cercano a Claudio "Chiqui" Tapia.

Uno de los que expresó su versión contraria a Malaspina fue Manuel Agote, integrante de la agrupación Movete Boedo y que tuvo una disputa con Tapia en la reunión en el predio de AFA con dirigentes de San Lorenzo semanas atrás, en la que se trató de resolver la crisis que vive el "Ciclón". Según Agote, la versión que dio el presidente de Argentinos, en la que supuestamente un funcionario de Casa Rosada durante la gestión de Macri pidió que no descendieran San Loreno y Huracán, fue totalmente cambiada y distorsionada por Malaspina. "El intento de quita de puntos a San Lorenzo fue en marzo de 2019 por una supuesta violacion al Fair Play deportivo", comienza el mensaje en su perfil oficial de X (ex Twitter).

"En esa temporada, que terminamos muy abajo en la tabla general anual, se descendía solo por promedios. En la tabla de promedios estábamos séptimos, muy lejos de descender. Y, efectivamente descendieron cuatro equipos, no anularon nada", continúa Agote en su respuesta a Malaspina, quien además es uno de los que pide la renuncia de Marcelo Moretti en la presidencia del "Cuervo".

Luego, agrega sobre la situación que vivía el club en 2019: "En la siguiente temporada efectivamente anularon los descensos por el tema del Covid. Pero fue muchisimo tiempo despues de ese supuesto intento de quita de puntos. En esa temporada, también quedamos lejisimos de descender por promedios". De acuerdo a Agote, el dirigente de Argentinos intentó instalar que San Lorenzo fue favorecido para desviar el mal momento que atraviesa la institución y cubrir al presidente actual. "Pareciera que a algunos les divierte seguir apuntando a San Lorenzo, como si no les alcanzara con proteger a Moretti, anular la acefalia, impedir que vayamos a elecciones y pretender que las decisiones Sanlorencistas se tomen en Viamonte en lugar de en Av La Plata", cerró.

La respuesta de Agote a Malaspina sobre el llamado para que no descendiera San Lorenzo en 2017.

¿Qué dijo Malaspina sobre San Lorenzo y Huracán?

En una entrevista con La Fábrica del Podcast, el titular de Argentinos Juniors recordó que "en 2017, el Gobierno Nacional no quiso la quita de puntos porque descendían Huracán y San Lorenzo". Al mismo tiempo, aclaró: "Sabiendo la situación que tenemos, no es de esta gestión que asumió en el 2017 sino desde el 2014 (en realidad fue en 2015) que Argentina tiene 30 equipos, que fue cuando empezaron los descensos en la Superliga y el Fair Play".

En el mismo sentido, Malaspina remarcó que "hubo un gobierno nacional que se metió en eso para dos clubes grandes, que sino descendían Huracán y San Lorenzo" y agregó: "Nosotros estábamos en la Superliga 2017/2018, teníamos a un Presidente de la Nación muy futbolero (Macri), con un amigo de un presidente de un club muy grande, un conductor de tele con muchos puntos y Presidente de otro club (Marcelo Tinelli), con una Liga que estaba aplicando mucho el Fair Play financiero...".

El titular del "Tifón" también mencionó que a San Lorenzo y Huracán "les había salido mal hacer el Fair Play financiero e iban a ser sancionados con la quita de puntos, la quita de puntos era tan grande que los dos se iban a ir a la B... Bueno, hubo un llamado de Casa Rosada a un dirigente de un club grande para que venga a hablar con los clubes, porque a esos clubes no se les podían sacar los puntos". Al instante, puntualizó en que "cuando se les planteó la reunión, imaginate, los otros clubes que peleaban el descenso dijeron: ´Saquemos los descensos´. Y bueno, ahí fue la primera suspensión de descensos en el fútbol argentino, que imposibilitó en aquel año pasar de 28 a 26 equipos".

"Básicamente íbamos a pasar a 22 por el estatuto de la Superliga y en el medio lo frenaron, pero no fue que (Claudio) Tapia lo frenó, no. Fue una imposición y bueno, quedamos en 26. Después vino la pandemia, quedamos en 28, y después sí se tomó la decisión -hace un año y medio- de suspender el descenso y quedamos en 30 como en 2014", detalló Malaspina. Y completó: "Esta es una historia muy larga y tenemos que administrar esta realidad. Como nosotros representamos a los clubes, no creo que ningún dirigente vote en contra de eso porque imaginate: cinco descensos por promedios, cinco por tabla anual... Si jugás Copas internacionales le puede tocar a cualquiera, nadie está exento de descender".