Line up del Parador Konex verano 2026: bandas confirmadas y dónde comprar entradas

Se viene un nuevo Parador Konex.

El verano es un excelente momento para aprovechar y escuchar alguna buena banda. Este 2026 llega con grandes propuestas y no necesariamente se necesita irse a la costa para aprovechar de grandes conciertos. Es el caso del Parador Konex, que brinda las mejores opciones en Buenos Aires sin tener que moverse demasiado. De enero a marzo de 2026, el espacio abre sus puertas con distintos planes para atravesar las tardes y noches porteñas sin escaparse de la ciudad. Parador Konex se instala como parte del verano porteño, y en 2026 se desarrollará en el marco del festejo de los 20 años del espacio, que celebra dos décadas de actividad ininterrumpida. Aire libre, música sonando mientras baja el sol y planes que se arman casi sin pensarlo. Una propuesta que permite disfrutar de una variedad infinita de artistas de distinta índole, que se entremezclan en este sinfín de sonidos que brindará este espacio.

Qué bandas tocan en Parador Konex

La programación 2026 confirma esa idea y vuelve a apostar por el cruce de mundos y generaciones. Santiago Motorizado, Juana Molina, Kevin Johansen + Liniers + The Nada, La Vela Puerca y Estelares encabezan una grilla que dialoga con lo nuevo y lo clásico, junto a proyectos como Mujer Cebra, Juana Rozas, Barbi Recanati, Los Besos, Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad, Un Muerto Más, Viejas Locas x FyA, Dancing Mood y Nonpalidece, entre muchos otros.

El Konex se vuelve a llenar de música.

Además, clásicos infaltables como La Bomba de Tiempo, Cumbia Konex, Furia Fest, Plop, Sonido Konex, Festival Nuevo Día y Flechazo conviven con propuestas especiales y ciclos únicos. Todo sucede en el mismo patio, todo forma parte del mismo plan. Una combinación de géneros y música que abre el panorama para que este festival pueda ser disfrutado por diferentes públicos, cada uno con su propia identidad y búsqueda.

Por dónde sacar entradas

Las entradas se consiguen a través de entradas.cckonex.org .

. Los precios varían de acuerdo al artista y grupo.

Un año de grandes propuestas

Está claro que Konex ofrece lo mejor, algo que se pudo ver en 2025 con propuesta como la de Juliana Gattas y Fabiana Cantilo. El público se renueva y también las posibilidades que se brindan, en un año que estará sacudido por los grandes conciertos. Tal es el caso del regreso de ACDC tras 16 largos años, así como la confirmación de dos visita emblemáticas como las de Megadeth y Iron Maiden, dos reyes del metal.