Reforma laboral 2025: cómo afecta a los trabajadores de UOM

UOM: el pedido por la reforma laboral.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei generó un fuerte rechazo en el sindicalismo industrial y, en particular, en la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), que confirmó su participación en la movilización convocada por la CGT para el próximo 18 de diciembre en Plaza de Mayo. Desde el gremio advierten que el proyecto no solo modifica derechos laborales, sino que pone en riesgo el entramado productivo y el empleo industrial.

La CGT anunció la marcha en rechazo al Proyecto de Ley de Modernización Laboral, que será tratado en el Senado, y definió esta movilización como el inicio de un plan de lucha con “medidas graduales”. La UOM se sumó formalmente a la convocatoria y fijó como punto de encuentro el 18 de diciembre a las 12 en la intersección de Belgrano y Paseo Colón, en la Ciudad de Buenos Aires.

Reforma laboral qué cambia.

Entre los aspectos más cuestionados del proyecto, la UOM señala el Banco de Horas, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas, los cambios en el régimen de vacaciones y las restricciones al derecho a huelga. Según la central obrera, estas modificaciones vulneran derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y avanzan sobre conquistas históricas del movimiento sindical.

Desde el gremio metalúrgico remarcan que la reforma laboral se presenta como una modernización, pero en la práctica implicaría una flexibilización de las condiciones de trabajo sin una contrapartida en términos de desarrollo productivo. En ese sentido, advierten que las pequeñas y medianas empresas del sector no están reclamando cambios en los convenios colectivos, sino políticas industriales activas, una reforma tributaria y una mayor intervención del Estado en la administración del comercio exterior.

La palabra de la UOM con la reforma laboral

“La UOM representa a 260.000 trabajadores, pero tiene una base de 16.000 pymes, y ninguna de ellas está pidiendo que se modifiquen los convenios. Lo que reclaman es política industrial y alivio impositivo”, señalaron desde el sindicato. Según explican, la ausencia de una estrategia industrial agrava el impacto de la reforma sobre el empleo.

Como ejemplo, mencionan la situación de la industria de línea blanca. En los últimos diez meses se importaron cerca de 700.000 lavarropas, lo que afectó directamente a más de 60 empresas locales. Desde la UOM advierten que esta dinámica derivó en suspensiones, caída de la producción, cierres de líneas, pérdida de puestos de trabajo y un proceso de vaciamiento de plantas, que pasan a funcionar únicamente como centros de distribución de productos importados.

La UOM se adhiere al paro del 18.

En ese contexto, el gremio sostiene que la reforma laboral, lejos de fortalecer el empleo, profundiza la crisis del sector industrial y acelera la destrucción del entramado productivo. Por ese motivo, la UOM se suma a la movilización del 18 de diciembre bajo la consigna de “defensa de los derechos laborales” y en rechazo a un proyecto que, aseguran, impactará de lleno en las condiciones de trabajo y la estabilidad de miles de metalúrgicos en todo el país.