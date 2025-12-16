Por qué sube el dólar hoy: los motivos del nuevo aumento

Cómo se va a mover el dólar en enero.

El dólar registra una suba como respuesta directa a los cambios anunciados por el Gobierno en el esquema de bandas cambiarias y a la reacción inmediata del mercado frente a un mayor ritmo esperado de ajuste del tipo de cambio. La principal señal llegó con la decisión del Banco Central de modificar la actualización de las bandas: desde el 1° de enero, el techo y el piso dejarán de moverse al 1% mensual y pasarán a ajustarse en función del último dato de inflación disponible. En la práctica, esto implica un aumento del 2,5% en enero, correspondiente al IPC de noviembre, y abre un mayor margen para que el dólar oficial suba dentro de la banda.

Por qué vuelve a subir el dólar

Ante este cambio, el mercado comenzó a anticiparse. Empresas, importadores y ahorristas optaron por adelantar compras de dólares como forma de cobertura, bajo la expectativa de que el ritmo de devaluación será más alto en los próximos meses. Esta conducta defensiva elevó la demanda de divisas y se trasladó rápidamente a los precios.

A este movimiento se suma un factor estacional: diciembre suele ser un mes de mayor presión inflacionaria por el pago del aguinaldo y el incremento del consumo, lo que históricamente genera más pesos en circulación y refuerza la búsqueda de cobertura en moneda extranjera.

Los cambios que plantea el BCRA con el dólar.

Otro elemento clave es la meta oficial de acumulación de reservas y el compromiso del Gobierno de cumplir con el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. La combinación de esos objetivos implica permitir una aceleración del ajuste cambiario desde enero de 2026, algo que el mercado ya empezó a descontar.

En ese contexto, el ajuste previsto de 2,5% en enero y otro similar en febrero —en función de la inflación de diciembre— fija un piso más alto para la evolución del Índice de Precios al Consumidor, que el mercado ya ubica en un rango de entre 2% y 3% mensual. Esa expectativa inflacionaria más elevada refuerza la presión sobre el dólar y explica la suba que se observa hoy.

Cómo se modifican las bandas cambiarias en enero.

El lunes, el Banco Central anunció que desde el 1 de enero el techo y el piso de la banda ya no se actualizarán al 1% mensual sino a un porcentaje equivalente al último dato de inflación conocido. Es decir, en enero se actualizará con el dato de noviembre. “El anuncio de ayer responde a ese pedido de los inversores y el timing no es casual: estamos a tres semanas y media del pago de 4.200 millones de dólares de Globales y Bonares y la incógnita era (y sigue siendo) cómo financiará Argentina ese desembolso (el pago está fuera de toda duda)”, señala un informe de la consultora 1816.