En línea con Trump, Argentina votó en contra de una histórica declaración de salud

En una nueva muestra de posicionamiento total detrás de las decisiones de Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei decidió que Argentina vote en contra de una declaración política histórica de la ONU de lucha frente a las enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental. Incluso otros aliados estadounidenses como Israel decidieron apoyar la iniciativa. La postura se conoce meses después de que el país formalice su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Con el rechazo de los Estados Unidos y Argentina, el resto de líderes mundiales adoptan una declaración histórica sobre salud", tituló la OMS al artículo de su portal web con el que dio detalles de esta votación en la última asamblea general.

Durante esta sesión, solo estos dos países se opusieron a votar a favor de la declaración llamada "Equidad e integración: transformar vidas y medio de subsistencia mediante el liderazgo y las medidas en materia de enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar", que establece "metas concretas para 2030 y representa un enfoque renovado tras la pandemia de Covid-19".

Para la ONU, Estados Unidos se opuso a este llamamiento porque "reconoce cuestiones tan fundamentales como el derecho a la salud sexual y reproductiva" o la necesidad de "adoptar una perspectiva que aborde el hecho de que las mujeres soporten la carga de las enfermedades no transmisibles por duplicado debido a su papel como cuidadoras", dos aspectos que van en contra de la ideología y lineamientos de la gestión de Donald Trump. "Argentina también votó en contra", detalló el organismo.

La postura del gobierno de Milei se encuadra en muchas otras decisiones que optó en línea con Estados Unidos en materia de salud, como la propia salida del país de la OMS, que surgió luego de que Trump también lo hiciera público. En mayo pasado, luego de que la gestión libertaria formalizara la renuncia del país al organismo de salud más importante del mundo, el Presidente recibió en Casa Rosada al secretario de Salud de EE.UU., Robert Kennedy, un reconocido antivacunas.

Tras aquel encuentro, el funcionario estadounidense habló de la posibilidad de un "sistema de salud internacional alternativo" y justificó a decisión de ambos países de dejar la OMS.

Otras polémicas votaciones junto a EEUU

En la OMS, Argentina ya le había dado su total acompañamiento a EE. UU. en otras votaciones como su negativa a la orden de pedir a Israel que se retire de Cisjordania y Gaza y reiterar los derechos palestinos a la audodeterminación. La iniciativa, que contemplaba la solución de los dos Estados, tuvo 151 votos a favor, 11 abstenciones y 11 en contra. Entre los últimos estuvieron Estados Unidos, Israel y Argentina.

En otra ocasión, por primera vez, Argentina votó a favor del embargo que EE.UU. mantiene sobre la isla de Cuba desde hace más de 60 años. Apenas seis países sostuvieron esa posición además de Milei: la Hungría del ultraderechista Viktor Orban, el Israel del primer ministro denunciado por crímenes de lesa humanidad en Gaza Benjamin Netanyahu, y los gobiernos del ucraniano Volodimir Zelensky