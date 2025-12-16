Qué dice la autopsia de la mujer que envenenó a 16 perros y 12 gatos y luego se quitó la vida

La Unidad Funcional de Instrucción N°5 comunicó los resultados de la autopsia del cuerpo de la mujer que envenenó a 16 perros y a 12 gatos en la localidad de Parque Hermoso, ubicada en Mar del Plata. Según los médicos, murió a causa de una "falla multiorgánica por intoxicación".

Si bien aún no se sabe con exactitud cuál es la sustancia que causó su fallecimiento, es muy probable que sea la misma que consumieron los animales. La Policía indicó que, en los próximos días, se darán más detalles respecto a esto con nuevos "estudios complementarios".

Cómo y dónde ocurrió el hecho

Este miércoles por la madrugada, varios vecinos de la zona de Parque Hermoso, más concretamente de la calle 200, entre la 11 y la 9, empezaron a notar movimientos extraños en sus mascotas: muchos no se encontraban en su lugar habitual.

Salieron de sus casas y notaron que la mujer de 64 años, responsable de matar a los animales del barrio, se encerraba con llave en su casa sosteniendo en sus manos sustancias tóxicas.

Los testigos indicaron que se atrincheró en su domicilio y, por eso, tuvieron que llamar a la policía. A los pocos minutos llegaron al lugar efectivos policiales y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Los agentes derribaron la puerta y encontraron a la mujer en su habitación desmayada en el suelo. Los médicos trataron de reanimarla pero no hubo caso, ya había fallecido.

De acuerdo a los peritajes realizados por Policía Científica y el personal de la División Zoonosis, se confirmó que la mujer intoxicó a una treintena de animales: 16 perros y 12 gatos murieron; 8 sobrevivieron; 3 están en observación; y 5 quedaron al cuidado de una vecina.

La causa, caratulada como "averiguación de causales de muerte", está a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli. El objetivo está puesto en esclarecer los motivos que la llevaron a envenenar a estos animales y luego quitarse la vida.